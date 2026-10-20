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"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
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"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною
Дмитро Пєсков. Джерело: ТАСС

У Кремлі зробили нову заяву про тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що нібито там просувається робота щодо подолання гуманітарної кризи. 

Також у країні-агресорці озвучили своє бачення, хто має вести переговори щодо припинення війни. Про це зазначили росмедіа.

Що сказав Пєсков

У Кремлі заговорили про зусилля з подолання гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках, де окупанти створили критичну гуманітарну ситуацію. 

"Робота з подолання гуманітарної кризи в місті Олешки ведеться", – заявив Пєсков.

Також речник Путіна прокоментував питання мирних переговорів і озвучив нову вимогу до України. Він зазначив, щоб участь у переговорах брав представник української влади, який готовий ухвалювати рішення щодо припинення війни.

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"РФ важливо, щоб переговори щодо миру в Україні вів легітимний представник української влади, готовий приймати рішення для припинення війни", – повідомив Пєсков.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Кремль активно наполягає на проведенні тристороннього саміту за участю США, Росії та Китаю. Таким чином Москва намагається позиціонувати себе як рівноправного міжнародного суб’єкта.

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