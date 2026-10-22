"Вбив тисячі людей": у Британії різко відреагували на слова Віткоффа про "гуманіста" Путіна

Велика Британія відкинула характеристику російського диктатора Путіна як гуманіста, яку озвучив спецпосланець Трампа з питань війни в Україні Стів Віткофф. Представниця британського уряду Кет Сіммонс заявила про тисячі загиблих людей і систематичні удари Росії по критичній інфраструктурі.

Відео дня

Про реакцію британської сторони повідомляє Bloomberg. Сіммонс прокоментувала слова Віткоффа в четвер, 22 жовтня, під час спілкування з журналістами.

"Ми, безумовно, не визнаємо такої характеристики", – сказала вона.

Позиція Лондона

Віткофф назвав Путіна гуманістом під час зустрічі, на якій привітав звільнення з російської в'язниці американського вчителя, затриманого в Росії. Звертаючись до російського лідера, спецпосланець заявив, що той також є гуманістом, і висловив йому повагу.

У відповідь британська сторона наголосила на наслідках російської агресії. За словами Сіммонс, Путін убив тисячі людей, зокрема невинних українців, а також росіян, яких відправили на загибель на передовій.

"Він позбавляє дітей і літніх людей тепла та систематично атакує критично важливу інфраструктуру", – заявила представниця британського уряду.

Розбіжності союзників

Реакція Лондона стала черговим свідченням розбіжностей між Великою Британією та США щодо підходів до Росії та її війни проти України.

На вихідних міністерка охорони здоров'я Великої Британії Іветт Купер, яка раніше обіймала посаду глави МЗС, заявила, що позиція Лондона щодо Росії відрізняється від американської. Це сталося після того, як Трамп скасував мита, пов'язані з російським експортом енергоносіїв.

РЕКЛАМА

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем приймав у Даунінг-стріт президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі британський прем'єр підтвердив підтримку України після того, що назвав "дуже темними й складними днями". У цей період Трамп уклав угоду щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Водночас Сіммонс ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи вважає британський уряд гуманістом самого Трампа. Вона заявила, що Лондон повністю підтримує зусилля американського президента, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Британія передала Україні нові ракети Storm Shadow для ударів по військовим обєктам Росії.