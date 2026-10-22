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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
4,0 т.
Блог |

Важливий меседж китайського "Івана" президентові України: перекладаю з китайської

Важливий меседж китайського "Івана" президентові України: перекладаю з китайської
Президент Китаю Сі Цзіньпін (праворуч) та міністр закордонних справ Ван Ї. 2026 рік. Джерело: Getty

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї, перебуваючи в міжнародному турне в статусі повноважного представника Сі Цзіньпіна, звернувся з Болгарії фактично до Зеленського з досить чітким (і як на мене – дуже позитивним) повідомленням.

Зокрема, "ЇВан", презентуючи [про]позицію, безумовно, Головного китайця, заявив:

"Зовнішня політика Китаю – це партнерство без союзництва, діалог без конфронтації".

Пояснюю для тих, хто випадково забув китайську, що саме меседжанув таким чином нашому президентові поважний міністр-спецпредставник (навіть не образившись на те, що в Україні не збагнули привітати його з нещодавнім 73-річним майже ювілеєм):

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Називати Путіна гуманістом – все одно, що називати Віткоффа кваліфікованим перемовником

"Якщо Україна хоча б на якийсь час ситуативно забуде про НАТО, куди її все одно ніхто не збирається брати, а просто казатиме про гарантії Їй ЗА ЗРАЗКОМ 5-ї статті, що й корисніше для неї, й реальніше,

то до такого "партнерства без союзництва" зможе приєднатися й КНР;

а якщо в заочному спілкуванні з Путіним вона, Україна, ще й утримається від прямих вказівок на те, ким він, паскуда, є, з чим ніхто, власне, й не сперечається,

то в такому вже практично конструктивному "діалозі без конфронтації" Китай теж візьме участь, з задоволенням демонструючи світові, що саме він переконав свого скаженого собаку припинити нарешті це неподобство,

причому припинити на умовах, за яких Китаєві буде легко показати так званій "Цивілізації", чого він, міцний-потужний і чесний-справедливий, вартує".

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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