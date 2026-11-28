Спеціальний представник диктатора РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв розповів про активне застосування штучного інтелекту в дипломатичній роботі. За його словами, нейромережі допомагають здійснювати "геополітичні прориви".

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За словами Дмитрієва, сучасні технології вже стали невід’ємною частиною підготовки до міжнародних зустрічей. Відповідну заяву він зробив під час виступу на міжнародній конференції зі штучного інтелекту AI Journey 2026.

Як нейромережі допомагають Кремлю

Головний переговорник Путіна пояснив, що ШІ здатний не лише розв’язувати рутинні практичні завдання, а й допомагати в розробці проєктів дипломатичних документів. Як приклад він навів роботу з нейромережею для коригування переговорних позицій.

За його словами, алгоритму можна доручити згенерувати чернетку угоди, а потім поставити перед ним конкретне політичне завдання, наприклад уточнити, як зробити документ більш аргументованим і домогтися того, щоб він повною мірою відображав позицію російської сторони.

Дмитрієв назвав таку технологію "дуже важливим інструментом" і наголосив, що російські моделі ШІ "здатні підготувати ґрунт для справжніх геополітичних проривів".

Водночас він розповів про обережний підхід до роботи з ШІ. Дмитрієв нагадав про необхідність ретельно перевіряти будь-які дані, згенеровані алгоритмами.

"Довіряй, але перевіряй. І дуже важливо, що справді завжди можна і потрібно перевіряти, і, безумовно, роль людини вкрай важлива. Не можна віддавати штучному інтелекту все на відкуп, бо це буде дуже небезпечно для світу. Саме симбіоз штучного інтелекту та людських рішень дасть змогу розвивати його у правильному форматі", – сказав він.

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Що ШІ порадив росіянам

На практиці "аргументована позиція" Кремля, для формування якої в Москві пропонують залучати нейромережі, на мирних переговорах зводиться до набору жорстких ультиматумів і максималістських претензій до Києва та Заходу. Москва не йде на поступки в питанні суверенітету України й продовжує наполягати на повному виведенні українських військ із території Донбасу, а також на закріпленні за собою окупованих регіонів і контролю над стратегічними об’єктами, зокрема Запорізькою АЕС.

Також після "порад" від ШІ Кремль вимагає повного припинення постачання будь-якого західного озброєння та військової техніки Україні, а також юридичної відмови Альянсу від подальшого розширення та будь-якої військової активності на українській території. Окрім претензій безпосередньо до України, у документах, переданих на переговорах в Абу-Дабі, Росія знову зажадала повернути військову інфраструктуру НАТО на позиції 1997 року, тобто вивести війська й бази Альянсу з країн Центральної та Східної Європи. У Євросоюзі ці вимоги вже назвали абсурдними й такими, що слугують лише приводом для продовження агресії.

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