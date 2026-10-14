В ЄС прокоментували інформацію про нібито припинення обміну розвідданими США з Україною

У Європейській комісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили передавати Україні розвідувальні дані. Водночас ЄС поки не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових потреб.

Відео дня

Про це повідомило "Радіо Свобода" у своєму Telegram-каналі. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо відповіла на запитання журналістів видання.

Щодо повідомлень про обмеження роботи Starlink у ЄК зазначили, що поки не коментуватимуть ситуацію, доки не отримають більше інформації. Компанія SpaceX також досі не прокоментувала це питання.

Крім того, речник Єврокомісії Реньє повідомив, що ЄС веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв’язку GOVSATCOM для цивільних потреб. Водночас наразі Євросоюз не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових.

Як писав OBOZ.UA, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що США попередили Україну про можливе припинення передачі розвідданих через українські удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, відповідну інформацію отримали українські генерали, однак обмін розвідданими між США та Україною триває.

Водночас 12 жовтня Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про запуск російських балістичних ракет по Києву. Зеленський наголосив, що такі розвіддані мають критичне значення, адже допомагають рятувати життя людей.