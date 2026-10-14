В ЄС прокоментували інформацію про нібито припинення обміну розвідданими США з Україною

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюВійськові ЗСУ"Ситуація напружена": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Олександрівському напрямку. Карта"Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю""Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю""Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики"Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСУкраїнці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракційУкраїнці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракцій

В ЄС прокоментували інформацію про нібито припинення обміну розвідданими США з Україною

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 699
В ЄС прокоментували інформацію про нібито припинення обміну розвідданими США з Україною
Штаб-квартира Єврокомісії. Джерело: EmDee

У Європейській комісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили передавати Україні розвідувальні дані. Водночас ЄС поки не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових потреб.

Про це повідомило "Радіо Свобода" у своєму Telegram-каналі. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо відповіла на запитання журналістів видання.

Щодо повідомлень про обмеження роботи Starlink у ЄК зазначили, що поки не коментуватимуть ситуацію, доки не отримають більше інформації. Компанія SpaceX також досі не прокоментувала це питання.

Крім того, речник Єврокомісії Реньє повідомив, що ЄС веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв’язку GOVSATCOM для цивільних потреб. Водночас наразі Євросоюз не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових.

Читайте також
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 23,6 т.
Трамп пішов ва-банк і ставить все на капітуляцію України
icon 23,6 т.
Трамп пішов ва-банк і ставить все на капітуляцію України
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 23,2 т.
У Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в Росії
icon 23,2 т.
У Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в Росії
Валерій ПекарВалерій Пекар
icon 8,3 т.
Чому Трамп боїться тиснути на Кремль
icon 8,3 т.
Чому Трамп боїться тиснути на Кремль

Як писав OBOZ.UA, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що США попередили Україну про можливе припинення передачі розвідданих через українські удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, відповідну інформацію отримали українські генерали, однак обмін розвідданими між США та Україною триває.

Водночас 12 жовтня Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про запуск російських балістичних ракет по Києву. Зеленський наголосив, що такі розвіддані мають критичне значення, адже допомагають рятувати життя людей.

Схожі теми
Війна в УкраїніЄвропейська КомісіяЄвропейський Союз (ЄС)СШАУкраїнаStarlinkполітика
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись