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В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
icon 636
Ілюстрація – санкції проти Росії
Ілюстративне фото. Джерело: створено за допомогою ШІ

Лише 10% українців сподіваються на завершення війни до кінця 2026 року, тоді як понад половина опитаних вважає, що бойові дії триватимуть щонайменше до другої половини 2027 року. Водночас 62% громадян заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Дослідження охопило більше тисячі повнолітніх осіб, які проживають на підконтрольній Україні території.

Отже 13% респондентів очікують завершення війни в першій половині 2027 року. Ще 56% вважають, що це станеться у другій половині наступного року або пізніше. Водночас 21% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

Українцям пропонують оцінити прийнятність можливої мирної умови, за якою Україна виводить війська з контрольованих територій Донбасу, передаючи їх Росії в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Джерело: КМІС.

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Таким чином, більшість українців не розраховують на швидке припинення бойових дій і налаштовуються на тривале протистояння.

В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

На Вашу думку, коли може завершитися війна? Джерело: КМІС.

Відповідаючи на запитання про те, скільки ще готові терпіти війну, 62% громадян заявили, що витримуватимуть стільки, скільки буде потрібно. Ще 4% готові терпіти приблизно рік, а 21% назвали коротший термін – від кількох місяців до пів року. Решта 13% не визначилися.

В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

Скільки ще часу Ви готові терпіти війну? Джерело: КМІС.

Порівняно із серединою вересня загальнонаціональні показники готовності продовжувати опір суттєво не змінилися. Серед респондентів, опитаних 8-9 жовтня, таких було 60%, а серед тих, хто відповідав 10-16 жовтня, – 63%. У КМІС зазначили, що різниця перебуває в межах статистичної похибки.

В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

З якою точкою зору щодо обстрілів Росією українських об’єктів економіки, як-от порти, склади, АЗС тощо, Ви згодні в більшій мірі? Джерело: КМІС.

Окремо соціологи дослідили ставлення громадян до пропозиції вивести українські війська з підконтрольних територій Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Категорично неприйнятним такий варіант вважають 61% опитаних. Водночас 35% допускають можливість погодитися на цю умову, хоча для більшості з них вона залишається складною. Ще 4% не визначилися.

Порівняно з кінцем липня – початком серпня статистично значущих змін у ставленні до такої пропозиції не зафіксували.

У регіональному розрізі найбільша частка тих, хто допускає передачу під контроль Росії нині підконтрольних Україні територій Донбасу, зафіксована на Сході – 45%. Водночас у цьому регіоні 51% категорично проти. У Києві таку поступку відкидають 66% респондентів – це найвищий показник серед регіонів.

В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

Ви повністю згодні, скоріше згодні, скоріше не згодні чи зовсім не згодні з наступними твердженнями? Джерело: КМІС.

Опитування також показало, як громадяни сприймають російські атаки на українські економічні об’єкти, зокрема порти, склади та автозаправні станції.

92% респондентів вважають, що Росія намагається знищити українську економіку, зробити життя громадян нестерпним і змусити Україну до капітуляції.

Натомість 5% опитаних поділяють інше трактування російських ударів. Зокрема, 3% вважають їх відповіддю на атаки України по економічних об’єктах Росії, а ще 2% переконані, що Росія атакує лише об’єкти, пов’язані з армією.

Більшість респондентів також покладають відповідальність за відсутність мирної угоди на Росію. За результатами одного з варіантів опитування, 84% погодилися з твердженням, що Росія прагне підкорити Україну й не готова до миру, за якого вона залишатиметься суверенною державою із сильною армією. Не погодилися з цим 12%.

Водночас 73% не підтримують думку, що українська влада має бути поступливішою на переговорах із Росією, щоб досягти домовленостей. Таку позицію поділяють 20% опитаних.

В іншій частині дослідження респондентам запропонували обрати одне з двох тверджень. У результаті 78% вказали, що головною перешкодою для миру є прагнення Росії підкорити Україну. Лише 12% більшою мірою погодилися з тим, що досягненню домовленостей заважає непоступливість української влади.

В який термін українці вважають можливим закінчення війни і скільки готові терпіти: опитування розкрило настрої

Що краще відповідає Вашій думці про те, що перешкоджає досягненню миру? Джерело: КМІС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що більшість українців не підтримують виведення Сил оборони з Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. За результатами опитування, 61% респондентів вважають таку поступку категорично неприйнятною, тоді як 35% готові допустити такий сценарій.

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