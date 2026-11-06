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"В України немає іншого виходу": Зеленський заявив про рух до нової політичної інфраструктури в США

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
627
"В України немає іншого виходу": Зеленський заявив про рух до нової політичної інфраструктури в США
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність швидко розбудовувати нову політичну інфраструктуру підтримки України у США. Він наголосив, що Києву потрібно об'єднувати прихильників нашої держави з обох американських партій і налагоджувати діалог з урахуванням перерозподілу політичних сил.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини", фрагмент якого опублікували на офіційному каналі президента. Зеленський також нагадав про $16 млрд, які раніше були передбачені попередніми домовленостями зі США, але так і не надійшли Україні.

Політична підтримка США

За словами Зеленського, Україна має враховувати зміни у політичному балансі Сполучених Штатів і відповідно вибудовувати відносини з американськими партнерами. Президент вважає, що зараз можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Вашингтона.

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"Україні треба рухатись до нової політичної інфраструктури в Сполучених Штатах Америки. Рухатись треба швидко. Об’єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є. Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог", – сказав глава держави.

Він також наголосив, що під час війни Україна повинна насамперед зміцнювати власні можливості. Для цього, зокрема, необхідно продовжувати роботу над отриманням американської допомоги.

Питання 16 мільярдів

Окремо Зеленський згадав про кошти, які Україна мала отримати відповідно до попередніх домовленостей зі США. За його словами, йдеться про $16 млрд, надання яких було зупинено.

Президент подякував американській стороні за вже надану допомогу, однак підкреслив, що Україна має продовжувати домагатися отримання цих грошей.

"Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що робота над пакетом допомоги від Сполучених Штатів залишається одним із важливих завдань для української влади.

Раніше OBOZ.UA писав, що президент Володимир Зеленський пояснив, що може означати для України перемога демократів на проміжних виборах у США. Глава держави висловив сподівання, що це допоможе збільшити підтримку нашої країни, зокрема у вигляді фінансової допомоги та постачання зброї.

Зеленський наголосив, що демократи чітко висловлюються на підтримку України та відновлення зв'язків між США і Європою. Він також зазначив, що вдячний за допомогу республіканцям.

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