Україна вдячна всім країнам-партнерам, які дійсно виконують домовленості й постачають нам засоби протиповітряної оборони. Нещодавно ми отримали ракети для ЗРК NASAMS, також є рішення Бельгії щодо прискореної передачі літаків F-16.

Відео дня

Нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України, вже готуються, і частина з них відбудеться на поточному тижні. Про це у вівторок повідомив президент Володимир Зеленський. Відео його традиційного вечірнього звернення до народу опублікувала в YouTube пресслужба ОП.

29 вересня Росія била по Україні дронами, балістикою та КАБами

Як зазначив Зеленський, агресор здійснив "абсолютно мерзенний удар" по Сумах, поціливши по житловій забудові. Ворог використав чотири КАБи.

Росіяни вже навіть не маскують терору й не придумують, для чого їм ці обстріли. "На жаль, є жертва: одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба – по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти й учителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі", – повідомив глава держави.

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Також відбулися чергові атаки по Києву. Вночі окупанти застосували балістичні ракети та БпЛА. "Є збиття. Важливо, що збили й балістику. І за цей день від ранку було більше сотні дронів, станом на шосту вечора – 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних "Шахедів" – збиті", – проінформував президент.

Уже на цьому тижні запланована низка зустрічей із союзниками щодо подальшої підтримки нашої країни та нашої протиповітряної оборони.

"Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для ППО.

Головні історії дня

Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для NASAMS. Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для Patriot. Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки. Це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття "Шахедів", – розповів Зеленський.

Україна розраховує, що відсоток знешкоджених реактивних "Шахедів" буде збільшуватися щотижня

Президент повідомив про спільну роботу з розробниками й виробниками вітчизняних БпЛА-перехоплювачів та інших компонентів, які мають дати відповідь на нові загрози.

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"Зараз уже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі, ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде", – впевнений він.

Конкретні обсяги виробництва на жовтень уже визначені. Це стратегічне завдання, і на рівні Міністерства оборони, Збройних сил і кожного виробника "є чіткі рамки, що потрібно зробити".

Далекобійні удари по тилам ворога триватимуть

У вівторок президент заслухав доповіді військових щодо нашої далекобійності, пріоритетів, які є на найближчий час, та операцій, які ми готуємо.

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"Всі ключові далекобійні завдання України виконуються, і російська нафтова індустрія відчуває, відчуватиме і надалі український вплив", – заявив глава держави.

У найближчі дні має надійти "хороша фінансова новина від Брюсселя"

Зеленський подякував Єврокомісії та Євросоюзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки.

"Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр", – анонсував президент.

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29 вересня він провів розмову з очільницею Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Цей банк активно співпрацює з Україною, підтримує нашу енергетику й захист критичної інфраструктури.

"Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей. Ще один напрямок спільної роботи – це підтримка нашого експорту, підтримка наших виробників, зокрема фермерів, аграрних виробників. Ми домовилися збільшити цей напрямок", – розповів Зеленський.

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Як раніше писав OBOZ.UA:

– Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують організувати за прискореною процедурою на тлі посилення російських атак.

– Очільник МО Євгеній Хмара повідомив, що Повітряні сили ЗС України планують змінити деякі підходи в роботі ППО, щоб посилити захист країни та Києва зокрема. Більше ворожих цілей потрібно збивати до того, як вони наблизяться до столиці.

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