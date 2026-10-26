В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: скільки будуть тривати

У понеділок, 26 жовтня, депутати Верховної Ради розглядали ініційовані президентом України Володимиром Зеленським законопроєкти щодо продовження правового режиму воєнного стану та загальну мобілізацію. Рішення підтримали більшістю голосів.

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Воєнний стан та мобілізація триватимуть щонайменше до 29 січня 2027 року. OBOZ.UA зібрав подробиці щодо рішення парламенту.

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 29 січня 2027 року.

За відповідний законопроєкт №16182 проголосували 293 народні депутати. Про це повідомляє Верховна Рада України.

Також Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – до 29 січня 2027 року. За відповідний законопроєкт №16183 проголосував 281 народний депутат. Новий термін починається 31 жовтня 2026 року. Інформацію оприлюднила Верховна Рада України.

Це було вже 21 голосування за продовження дії воєнного стану та мобілізаційних заходів. Кожного разу термін продовженняскладав 90 днів.

Про те, що ВРУ 26 жовтня розглядатиме подані Володимиром Зеленським пропозиції щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації, раніше повідомляв народний депутат Ярослав Железняк.

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Попереднє продовження добігало кінця в останній день жовтня.

Кого можуть мобілізувати

У листопаді 2026 року насамперед можуть мобілізувати військовозобов’язаних, які відповідають потребам ЗСУ за віком, військовою спеціальністю та досвідом.

Чоловіків до 60 років – за умови придатності до служби та відсутності законних підстав для відстрочки.

Тих, хто має бойовий досвід або дефіцитні спеціальності: медиків, інженерів, фахівців із ремонту техніки.

Чоловіків старше 50 років – їх також можуть призвати, зокрема на бойові посади, якщо це відповідає потребам війська.

Чоловіків віком 55-59 років – мобілізація можлива, хоча їх призивають рідше; можуть направляти до підрозділів забезпечення.

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Водночас чоловіки з належно оформленою відстрочкою не підлягають призову на загальних підставах, а після досягнення граничного віку мобілізації призову не підлягають.

Точний перелік пріоритетних спеціальностей і категорій визначається потребами ЗСУ. Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Як писав OBOZ.UA, востаннє в Україні продовжували воєнний стан і мобілізацію у середині липня. Тоді за продовження воєнного стану проголосували 313 народних обранців, продовження мобілізації підтримали 311 нардепів.