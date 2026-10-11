Трамп щойно похвалився тим, що йому аплодують навіть тоді, коли він каже нісенітниці.

Відео дня

Так, хтось, звісно аплодує своєму коханому Трампампамчикові абсолютно завжди, але ж має бути й якась межа.

Коли він наполегливо порекомендував нам замінити нашого президента, аплодував, приміром, Мордор, але ж у нас це тільки підвищило рейтинг Зеленського, адже, як би ми до голови своєї держави не ставилися, не Трампова собача справа, хто нами керуватиме у важкі путінотрампівські часи людства.

До речі, про ці часи – детальніше.

Греція й Іспанія мають величезні запаси ракет-перехоплювачів, які нам критично необхідні для захисту людей і енергетики взимку.

Однак вони продовжують тримати на складах зенітні ракети до систем Patriot навіть із майже вичерпаним строком експлуатації – замість того, щоб передати їх Україні.

Так от, за традицією – довідково – допомога Україні від 10 країн за понад 4 роки війни (в млрд євро):

Нідерланди 13,2

РЕКЛАМА

Данія 12,1

ІСПАНІЯ 4,5

Литва 1,8

Естонія 1,2

Латвія 0,8

Люксембург 0,6

Ірландія 0,4

ГРЕЦІЯ 0,2

Ісландія 0,1

Тобто Іспанія надала майже в 3 рази менше за крихітні Нідерланди чи Данію,

а Греція – десь на порядок менше за Литву, в 6 разів менше за Естонію і в 3 рази менше за Люксембург.

При цьому Іспанія за 4 з гаком роки витратила на допомогу нам з початку війни менше 0,3% від ОДНОРІЧНОГО ВВП,

Греція ж – значно менше 0,1%

Головні історії дня

(а, приміром, Данія й Естонія, нагадаю, – по 2,8%).

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...