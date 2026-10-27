В ООН визнали торгівлею людьми вербування Росією іноземців для війни: висновок комісії

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України дійшла висновку, що російська влада разом із вербувальниками та агентствами з різних країн займалася торгівлею людьми для поповнення лав армії РФ. Зібрані докази свідчать про використання обману та примусу, внаслідок чого іноземці опинялися на війні проти України всупереч своїм початковим намірам.

Відео дня

Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, представленій Генеральній Асамблеї ООН. Російські вербувальники діяли в різних регіонах світу.

У результаті було залучено до військової служби громадян 48 держав. Водночас щодо вихідців із 29 країн вдалося зібрати переконливі докази вербування за допомогою обману або примусу.

Серед держав, громадяни яких опинилися в російській армії, є країни колишнього СРСР, Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Південної Азії. Зокрема, йдеться про Бразилію, Індію, Туреччину та Південно-Африканську Республіку.

Як встановили розслідувачі, вербувальники найчастіше шукали потенційних новобранців серед соціально вразливих груп населення. Іноземцям пропонували привабливі умови працевлаштування в Росії, зокрема цивільну роботу. В окремих випадках їм навіть обіцяли, що вони не братимуть участі у бойових діях.

Для перевезення завербованих до РФ організовували групові поїздки, оформлювали візи та проїзні документи. Особи й агентства, які займалися цим, представлялися легальними компаніями або структурами, що нібито мали підтримку російської влади.

РЕКЛАМА

Після прибуття до Росії чоловіків змушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ. Документи були складені російською мовою, яку завербовані могли не розуміти. У багатьох випадках у них забирали паспорти та мобільні телефони, позбавляючи можливості вільно залишити країну або зв’язатися з рідними.

Після цього іноземців без належної військової підготовки направляли на небезпечні ділянки фронту в Україні та доручали виконувати ризиковані завдання. За даними комісії, багато з них загинули або зникли безвісти.

Головні історії дня

Наслідки такої практики позначилися й на сім’ях завербованих. Родичі намагаються встановити місцеперебування близьких, які перестали виходити на зв’язок, були поранені, потрапили в полон або загинули.

У доповіді також наголошується на високому рівні координації між вербувальними мережами в різних країнах та російською владою. Представники кількох держав підтвердили випадки залучення своїх громадян до російської армії та розпочали розслідування діяльності відповідних мереж.

Водночас російські посадовці неодноразово публічно заперечували факти незаконного вербування іноземців.

РЕКЛАМА

Висновок комісії: зібрані докази дали підстави кваліфікувати дії російської влади як злочин торгівлі людьми. Окремо в доповіді розглянуто наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України, які, за висновками комісії, призвели до воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія різко наростила вербування громадян африканських країн до своєї армії, намагаючись компенсувати нестачу особового складу та значні втрати у війні проти України. Найбільше зросла кількість завербованих чоловіків із Бурунді та Зімбабве, а Москва також почала залучати найманців із Мадагаскару.