В ООН визнали торгівлею людьми вербування Росією іноземців для війни: висновок комісії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиНевідкладний збір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 3 тис. грнКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації Криму"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації КримуКоли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопадіКоли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопадіросійські окупантиОкупанти витісняють українське населення на Херсонщині і завозять росіян: у ГУР розкрили подробиціONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордонONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордонКличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. ФотоКличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. ФотоПутін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдетьсяПутін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдетьсяОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 рокуОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В ООН визнали торгівлею людьми вербування Росією іноземців для війни: висновок комісії

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
276
В ООН визнали торгівлею людьми вербування Росією іноземців для війни: висновок комісії
РФ вербує людей до армії. Ілюстративне фото. Джерело: lrt.lt

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України дійшла висновку, що російська влада разом із вербувальниками та агентствами з різних країн займалася торгівлею людьми для поповнення лав армії РФ. Зібрані докази свідчать про використання обману та примусу, внаслідок чого іноземці опинялися на війні проти України всупереч своїм початковим намірам.

Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, представленій Генеральній Асамблеї ООН. Російські вербувальники діяли в різних регіонах світу.

У результаті було залучено до військової служби громадян 48 держав. Водночас щодо вихідців із 29 країн вдалося зібрати переконливі докази вербування за допомогою обману або примусу.

Серед держав, громадяни яких опинилися в російській армії, є країни колишнього СРСР, Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Південної Азії. Зокрема, йдеться про Бразилію, Індію, Туреччину та Південно-Африканську Республіку.

Читайте також
Валерій ЗалужнийВалерій Залужний
18,6 т.
Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій
18,6 т.
Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій
Михайло БродськийМихайло Бродський
10,3 т.
Саарська модель для тимчасово окупованих територій України: прецедент відкладеного суверенітету
10,3 т.
Саарська модель для тимчасово окупованих територій України: прецедент відкладеного суверенітету
Марія ШевчукМарія Шевчук
8,6 т.
"Нам треба говорити про мир": Порошенко озвучив шість важливих умов для закінчення війни в Україні
8,6 т.
"Нам треба говорити про мир": Порошенко озвучив шість важливих умов для закінчення війни в Україні

Як встановили розслідувачі, вербувальники найчастіше шукали потенційних новобранців серед соціально вразливих груп населення. Іноземцям пропонували привабливі умови працевлаштування в Росії, зокрема цивільну роботу. В окремих випадках їм навіть обіцяли, що вони не братимуть участі у бойових діях.

Для перевезення завербованих до РФ організовували групові поїздки, оформлювали візи та проїзні документи. Особи й агентства, які займалися цим, представлялися легальними компаніями або структурами, що нібито мали підтримку російської влади.

Після прибуття до Росії чоловіків змушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ. Документи були складені російською мовою, яку завербовані могли не розуміти. У багатьох випадках у них забирали паспорти та мобільні телефони, позбавляючи можливості вільно залишити країну або зв’язатися з рідними.

Після цього іноземців без належної військової підготовки направляли на небезпечні ділянки фронту в Україні та доручали виконувати ризиковані завдання. За даними комісії, багато з них загинули або зникли безвісти.

Наслідки такої практики позначилися й на сім’ях завербованих. Родичі намагаються встановити місцеперебування близьких, які перестали виходити на зв’язок, були поранені, потрапили в полон або загинули.

У доповіді також наголошується на високому рівні координації між вербувальними мережами в різних країнах та російською владою. Представники кількох держав підтвердили випадки залучення своїх громадян до російської армії та розпочали розслідування діяльності відповідних мереж.

Водночас російські посадовці неодноразово публічно заперечували факти незаконного вербування іноземців.

Висновок комісії: зібрані докази дали підстави кваліфікувати дії російської влади як злочин торгівлі людьми. Окремо в доповіді розглянуто наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України, які, за висновками комісії, призвели до воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія різко наростила вербування громадян африканських країн до своєї армії, намагаючись компенсувати нестачу особового складу та значні втрати у війні проти України. Найбільше зросла кількість завербованих чоловіків із Бурунді та Зімбабве, а Москва також почала залучати найманців із Мадагаскару.

Схожі теми
торгівляООНРосіяУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!