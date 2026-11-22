Литва заперечила свою причетність до атаки безпілотників на Калінінградську область Росії, про яку повідомлялося 21 листопада. У Вільнюсі наголосили, що країна не дозволяла використовувати свій повітряний простір для завдання ударів по російській території.

Відео дня

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на своїй сторінці в соцмережі X. У дописі він навів позицію литовського МЗС щодо звинувачень, які поширюються в соціальних мережах.

Литва заперечила використання свого повітряного простору для атак на РФ

"Міністерство закордонних справ Литви категорично відкидає неправдиві твердження, які поширюються в соціальних мережах, щодо нібито причетності Литви до атаки безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації", – зазначив дипломат.

Очільник відомства також підкреслив, що Вільнюс не відкривав своє небо для подібних операцій.

"Литовська Республіка ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для атак на цілі на території Російської Федерації, зокрема й у цьому випадку", – наголосив Будріс.

Що відомо про атаку на Калінінградську область

Увечері 21 листопада у Калінінградській області РФ пролунала серія вибухів. Жителі портового міста Балтійськ, де розташована база російського Балтійського флоту, повідомляли про роботу протиповітряної оборони та публікували відповідні відео в соціальних мережах.

РЕКЛАМА

Спочатку місцева влада заявляла, що сигнал повітряної тривоги був помилковим через нібито виявлення підозрілого об'єкта з боку Литви. Однак менш ніж за годину сирени пролунали повторно, після чого в регіоні почули вибухи. Російська авіаційна влада також тимчасово обмежувала роботу аеропорту Храброво.

За інформацією OSINT-дослідників Dnipro Osint, ймовірною ціллю безпілотників могла бути портова інфраструктура Балтійська. Аналітики встановили геолокацію одного з оприлюднених відео та підтвердили застосування російської ППО в місті. Водночас вони припустили, що дрони могли рухатися в напрямку Калінінградської області через Фінську затоку.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 22 листопада російський Краснодар зазнав атаки безпілотників, після якої в місті зафіксували сильне задимлення. За даними OSINT-аналітиків, пожежа могла виникнути на території Головного управління Росгвардії Краснодарського краю.