Дипломатичне звернення стало реакцією на публікацію списку, до якого потрапили італійські політики, що виступають за мирні переговори та критикують військову підтримку України. Ситуацію також прокоментував лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте, який заявив про необхідність захисту італійських депутатів.

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Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Італії. Водночас Джузеппе Конте опублікував заяву щодо ситуації на своїй сторінці у Facebook.

Глава італійського МЗС Антоніо Таяні попросив посла Італії в Києві Карло Формозу провести відповідні переговори з українською владою та отримати пояснення щодо включення євродепутатів від "Руху 5 зірок" до списку "антиукраїнців" на сайті "Миротворець".

У дипломатичному відомстві зазначили, що уважно стежать за ситуацією, оскільки вона стосується представників італійської політики, обраних до Європейського парламенту.

В Італії наголосили, що свобода вираження поглядів і повага до політичного плюралізму є фундаментальними демократичними принципами, які мають бути захищені.

При цьому Рим запевнив, що продовжить підтримувати Україну, але водночас очікує на дотримання демократичних свобод і прав обраних представників європейських інституцій.

Лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте заявив, що до списку на сайті "Миротворець" внесли всіх представників його політичної сили в Європарламенті. Він назвав це спробою обмежити позицію політиків, які виступають за мирні переговори та не підтримують подальше постачання зброї.

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Конте заявив, що його партія вважає себе прихильником мирного врегулювання та має право висловлювати власну позицію відповідно до мандату, отриманого від італійських виборців.

Представники партії вже звертаються до відповідних структур у Брюсселі та Києві, щоб домогтися видалення цих списків і гарантувати безпеку своїх виборців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, щоміністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що разом із родиною став жертвою кіберзлочинців. Вони поширили особисті дані глави МЗС у даркнеті, а причиною цих залякувань стала позиція самого політика, міністерства та Рима загалом щодо України.

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