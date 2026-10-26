В адміністрації Трампа хочуть бачити Орбана на чолі ООН: Росія і Китай можуть підтримати його кандидатуру – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче, аби наступник генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй став колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його кандидатуру можуть підтримати також Китай і Росія.

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Рішення щодо того, що Орбан висуватиме свою кандидатуру, поки остаточно не ухвалене. Про це з посиланням на джерела з усіх трьох країн пише The Wall Street Journal.

Трамп хоче, щоб Орбан очолив ООН

Джерела WSJ одразу у трьох країнах підтверджують, що адміністрація Трампа виступала за кандидатуру Віктора Орбана на посаду генсека ООН.

"США заохочували колишнього прем'єр-міністра Угорщини взяти участь у перегонах, навіть принесли йому початкову ідею. План ще не було остаточно затверджено", – пише видання.

Співрозмовник WSJ з Держдепу США при цьому повідомив, що попередньо цю ідею Вашингтон вже обговорював із Москвою та Пекіном – і вони можуть підтримати кндидатуру Орбана

"План полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом. Як нам розповіли офіційні особи США та іншої країни, коли США, Росія та Китай хочуть одного й того ж у Раді Безпеки ООН, вони зазвичай це отримують. Посадовець Державного департаменту нарахував вісім голосів у Раді Безпеки, які "комфортно" проголосували б за Орбана, і 10 з 15 членів Радбезу, які були в межах досяжності. Чи стануть тоді Велика Британія та Франція на заваді більшості? Ці дві країни зазвичай обережно використовують право вето", – спробувало видання оцінити шанси Орбана отримати високу посаду.

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За даними видання, поки американські чиновники обговорювали, кого вони хотіли б бачити на чолі ООН, ім'я Орбана постійно згадувалося.

"Хтось на кшталт Орбана", – казали вони, і китайські та російські колеги погоджувалися. Зрештою, американські чиновники поставили собі питання: чому б не Орбан? Існує безліч причин, наприклад, що він виступатиме апологетом Володимира Путіна та інших диктаторів. Але Орбан – це "кандидат мрії від MAGA та консерваторів", стверджував американський чиновник", – йдеться у матеріалі.

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У Орбані республіканцям (особливо, найзатятішим прихильникам Трампа) подобається те, як він діяв у питаннях масової міграції, діяльності ліберальних неурядових організацій та "лівих судів", а також преси Угорщини. Експрем'єр Угорщини часто конфліктував з Європейським Союзом, водночас вимагаючи від нього субсидій, а його прокитайська орієнтація "ніколи не псувала іміджу захисника західної цивілізації".

Трамп підтримав Орбана на квітневих виборах в Угорщині, а віцепрезидент Джей Ді Венс навіть приїздив до країни, щоб агітувати за нього. Тож якщо Орбан згодиться поборотися за посаду генсека ООН, Трамп і Венс знову, за даними джерел, публічно підтримають його.

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Один зі співрозмовників видання, знайомий із процесом, повідомив, що оголошення щодо Орбана відбудеться після проміжних виборів у США.

Чи погодився висунути свою кандидатуру сам Орбан – наразі невідомо. Коментувати це питання він відмовився.

Як повідомляв OBOZ.UA, невдовзі після парламентських виборів в Угорщині нова влада змінила конституцію країни: одна людина матиме право очолювати уряд у країні не більше 8 років. Тож Орбан, який пробув при владі значно довше, більше не зможе стати прем'єром.