У Кремлі продовжують висловлювати плани на захоплення більшої частини України, включно з Києвом. Як і раніше, російські посадовці називають південний схід України та більшу частину центральної України "традиційно російськими землями".

Відео дня

При цьому якщо раніше в їхній риториці лунав вигаданий росіянами регіон в Україні "Новоросія", який вони вважають "невід'ємною" частиною Росії, то тепер заява Лаврова охоплює ще ширшу територію України. Про це повідомило видання ISW.

Що говорять у Кремлі

Високопосадовці Кремля неодноразово публічно наголошували на прагненнях Росії контролювати більшу частину України.

У Росії завжди намагались виправдати свої вторгнення в Україну у 2014 та 2022 роках, стверджуючи, що ці райони української території є "традиційно" російськими, а російські чиновники спеціально назвали міста Харків, Миколаїв та Одесу "російськими".

Нещодавно в Росії випустили "документальний" фільм для російського державного телеканалу "Перший канал" про російську православну церкву. У ньому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заявив, що південний схід України та більша частина центральної України разом з Києвом "безсумнівно, є традиційно російськими землями".

"Лавров заявив, що Москва повинна досягти своїх воєнних цілей в Україні та подолати нібито русофобію на "просторі, який зараз називається Україною". Такі заяви Росії не є новими. Кремль розпочав узгоджену інформаційну кампанію ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, яка поширювала ідею про те, що Росія контролюватиме більшу частину України та залишить невелику державу-осколок на заході України", – йдеться в матеріалі ISW.

РЕКЛАМА

Уже не "Новоросія"

Окрім того, кремлівські чиновники у своїх заявах неодноразово згадують "Новоросію" – вигаданий регіон в Україні, який, за їхніми словами, включає всю південну та східну Україну та є "невід'ємною" частиною Росії.

Проте в згаданому російському фільмі заява Лаврова охоплює ще ширшу територію України, ніж те, що вони традиційно називали "Новоросією".

ISW оцінює, що однією з причин вторгнення Москви в Україну у 2022 році було здобуття повного контролю над Україною після того, як інші спроби зробити це зазнали невдачі.

Головні історії дня

Водночас ці заяви кремлівських чиновників про прагнення Москви досягнути своїх експансивних воєнних цілей несумісні з нещодавніми повідомленнями про пропозиції США щодо припинення війни.

Мапа війни в Україні. Джерело: ISW

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав криваву бійню проти України, розповів про "зацікавленість у врегулюванні конфлікту". За його словами, Росія нібито прагне врегулювання разом зі Сполученими Штатами та Китаєм.