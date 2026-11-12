"Усі висловили побажання": Віткофф після зустрічі з Путіним поїхав переконувати Зеленського у прагненні миру

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним планує вирушити до Ірландії, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Разом із Джаредом Кушнером він має намір ознайомити українського лідера з результатами московських переговорів і спробувати переконати його обрати один зі шляхів завершення війни.

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Про це повідомляє російське інформаційне агентство "Інтерфакс". Воно наводить слова Віткоффа, сказані під час розмови з Путіним 12 листопада.

"Як я вже сказав, після цієї зустрічі ми зустрічаємося з президентом Зеленським, ми його проінформуємо про те, яких результатів нам вдалося досягти в межах цієї зустрічі, і спробуємо також переконати його в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту", – заявив Віткофф.

Спецпредставник США також висловив сподівання, що за результатами переговорів у Москві вдасться офіційно оголосити про підготовку нової тристоронньої зустрічі.

Джаред Кушнер зі свого боку згадав про попередні контакти в Абу-Дабі за участю представників України, Росії та Європи. За його словами, всі учасники висловили прагнення припинити війну, однак конкретні кроки для досягнення цієї мети поки не узгоджені.

"Усі висловили таке бажання, але ми ще остаточно не опрацювали всі ті кроки, які потрібно буде зробити для успішного завершення цього конфлікту. Я дуже сподіваюся, що сьогодні під час нашої зустрічі ми зможемо обговорити деякі підходи, деякі можливості для вирішення цього конфлікту, його остаточного завершення", – сказав він.

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Нагадаємо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Кремля на переговори з Володимиром Путіним. Серед питань, які обговорювали сторони, були підсумки попередніх контактів щодо врегулювання війни в Україні, зокрема переговорів в Абу-Дабі.

Під час розмови Путін попросив американських представників передати президенту США Дональду Трампу подяку за організацію контактів між Україною та Росією. Він також заявив про нібито успіхи на гуманітарному напрямі та запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок. Своєю чергою, Віткофф назвав майбутній обмін військовополоненими свідченням прогресу у врегулюванні війни.

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