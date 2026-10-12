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Усі країни ЄС погодили відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України: що це означає

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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icon 1,5 т.
Усі країни ЄС погодили відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України: що це означає
Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України. Джерело: Єврокомісія/ec.europa.eu

Всі держави-члени Європейського Союзу домовилися відкрити нові кластери – 2-й та 3-й – у переговорах щодо вступу України до обʼєднання. Тем саме стосується й Молдови.

Про це в соцмережі Х 12 жовтня повідомив державний міністр із питань європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн. Нагадаємо, що країна зараз головує в Раді ЄС.

"За "чорногорським понеділком" послідує ще один "супервівторок" для Албанії, Молдови та України", – заявив Бірн.

За його словами, всі члени Євросоюзу також погодили закриття трьох розділів для Чорногорії (17, 18, 19) та закриття розділу 20 для Албанії.

Усі країни ЄС погодили відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України: що це означає

Скриншот допису Томаса Бірна в Х

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На цю новину відреагував президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він привітав рішення держав-членів ЄС про відкриття ще двох переговорних кластерів з Україною та Молдовою, і зазначив, що в Єврораді сподіваються на якнайшвидше відкриття всіх решти кластерів.

Позитивно Кошта відреагував й на рішення щодо Албанії та Чорногорії. 

"Процес розширення ЄС продовжує просуватися вперед завдяки реформам у країнах-кандидатах та рішучій прихильності ЄС. Ваше майбутнє – в ЄС. Давайте не втрачати набраного темпу!" – закликав він. 

Усі країни ЄС погодили відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України: що це означає

Скриншот допису Антоніу Кошти в Х

Нагадаємо, що раніше про можливість такого "супервівторка" писав редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

Ми також розповідали, що 7 жовтня Угорщина дала "зелене світло" подальшому просуванню України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Крім того, ми писали, що Верховна Рада України 12 жовтня ухвалила закон про освітні права національних меншин. Документ гарантує дітям із національних меншин, мови яких є офіційними мовами ЄС, і представникам корінних народів право навчатися рідною мовою поряд із державною.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня призначив Тараса Качку послом України в Європейському Союзі. Серед першочергових завдань дипломат назвав забезпечення фінансової підтримки, зокрема оборонних коштів, а також розширення присутності української оборонної промисловості на європейському ринку.

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