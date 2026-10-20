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Блог

Микола Томенко
Микола Томенко

Український політик

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
78
Блог |

Уряд за наші гроші буде лікувати прокурорів та членів їх сімей!

Уряд за наші гроші буде лікувати прокурорів та членів їх сімей!
Офіс генерального прокурора. Джерело: Слідство.Інфо

Уряд вирішив за наші гроші лікувати прокурорів та членів їх сімей, напевно, щоб …зменшити кількість ІНВАЛІДІВ?!

Днями Уряд ухвалив Постанову про порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їх сімей за рахунок фінансування офісу Генерального прокурора, тобто за бюджетні кошти.

Уряд за наші гроші буде лікувати прокурорів та членів їх сімей!

Джерело: Фейсбук Миколи Томенка

Очевидно, так урядовці прагнуть зупинити масову епідемію інвалідності серед молодих прокурорів.

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Нагадаю, щоб забезпечити ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат прокурорам та медичне обслуговування прокурорів та членів їх сімей, фінансування офісу Генерального прокурора (якого досі немає) проєктом бюджету на 2027 рік Урядом заплановано збільшити на 2 МІЛЬЯРДИ 532 мільйони гривень.

Загальна сума видатків на утримання чесної та непідкупної прокуратури сягне в 2027 році суми в 21 МІЛЬЯРД 146 мільйонів 74,2 тисячі гривень.

Одним словом, ЖОРСТКА ЕКОНОМІЯ обіцяна Урядом не словом, а ділом, точніше мільярдами.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Миколи Томенка
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