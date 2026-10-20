Уряд вирішив за наші гроші лікувати прокурорів та членів їх сімей, напевно, щоб …зменшити кількість ІНВАЛІДІВ?!

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Днями Уряд ухвалив Постанову про порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їх сімей за рахунок фінансування офісу Генерального прокурора, тобто за бюджетні кошти.

Очевидно, так урядовці прагнуть зупинити масову епідемію інвалідності серед молодих прокурорів.

Нагадаю, щоб забезпечити ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат прокурорам та медичне обслуговування прокурорів та членів їх сімей, фінансування офісу Генерального прокурора (якого досі немає) проєктом бюджету на 2027 рік Урядом заплановано збільшити на 2 МІЛЬЯРДИ 532 мільйони гривень.

Загальна сума видатків на утримання чесної та непідкупної прокуратури сягне в 2027 році суми в 21 МІЛЬЯРД 146 мільйонів 74,2 тисячі гривень.

Одним словом, ЖОРСТКА ЕКОНОМІЯ обіцяна Урядом не словом, а ділом, точніше мільярдами.

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