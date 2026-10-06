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Блог

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Блог |

Уряд практично зупинив повернення ПДВ: ми будемо мати катастрофічні проблеми

Кабінет міністрів
Ілюстративне фото. Кабінет Міністрів. Джерело: З відкритих джерел

В перекладі на людську мову це означає, якщо ситуація не зміниться, з лагом 4-6 місяців у нас є всі шанси, що різко зросте пряме і приховане безробіття.

1. В рамках економії бюджетних коштів уряд прийняв негласне рішення призупинити повернення ПДВ експортерам. На фоні закритих портів це створює ідеальний шторм в усіх галузях економіки, які ще можуть генерувати додану вартість.

2. Бізнес поки говорить про це тільки "кулуарно", сподіваючись, що ситуація зміниться. Але якщо цього не станеться, а судячи з настроїв премʼєра, вірогідність цього відносно невелика, ми будемо мати катастрофічні проблеми, як мінімум в чотирьох головних галузях сучасної української економіки: аграрці, металургії, яка і так майже зупинилася, хімії та фармі.виробники змушені будуть скорочувати робочі місця або переводити людей в безоплатні відпустки.

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3. Просто для розуміння: в цих галузях задіяно близько двох мільйонів людей. За серединним сценарієм без роботи може залишитися від 200 до 300 тисяч.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Вадима Денисенка
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