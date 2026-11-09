Уряд Німеччини назвав обсяг допомоги Україні від початку повномасштабної війни: сума вражає

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина надала понад 43,3 млрд євро цивільної допомоги Україні, а також надала або передбачила на наступні роки близько 57,6 млрд євро військової підтримки. Таким чином, загальна сума допомоги становить близько 100,9 млрд євро.

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Про це йдеться у відповіді федерального уряду Німеччини на депутатський запит ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі.

Який обсяг допомоги надала Німеччина Україні

"Від початку російської війни 24 лютого 2022 року федеральний уряд надав двосторонню цивільну підтримку Україні на суму понад 43,3 млрд євро, а військову підтримку на суму близько 57,6 млрд євро надав або передбачив на наступні роки (станом на 30 червня 2026 року)", – йдеться в документі.

Там зазначено, що до статистики включено також допомогу громадянам України, які перебувають у Німеччині. Тим часом сума військової допомоги охоплює не лише вже надану допомогу, а й кошти, передбачені на наступні роки.

Уряд наголосив, що продовжуватиме всебічну підтримку України й надалі, оскільки у разі можливої військової перемоги Росії виникли б значно більші безпекові витрати.

"Федеральний уряд переконаний, що безпекові витрати в разі військової перемоги Росії над Україною значно перевищили б витрати на підтримку України в її нинішньому вигляді. Тому федеральний уряд і надалі підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарно, у цивільній та військовій сферах стільки, скільки буде необхідно", – наголосили в документі.

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Також в уряді повідомили, що у 2024-2025 роках Німеччина виступала партнером із реалізації проєктів закупівель для України коштом надприбутків від заморожених активів центрального банку Росії. На це у 2024 році було спрямовано 100 млн євро, у 2025 році – 217,5 млн євро. Ці кошти були зараховані до федерального бюджету ФРН як цільові надходження та використані для фінансування додаткових видатків за бюджетною статтею підтримки України.

Використання коштів перевіряють

У федеральному уряді також наголосили, що постійно перевіряють використання коштів, виділених на підтримку України. Зокрема, проводилися оцінювання проєктів допомоги українським ветеранам, у тому числі програм психосоціальної підтримки ветеранів та їхніх сімей і повернення ветеранів на ринок праці.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Конгресі США демократи обговорюють підготовку нового пакета допомоги Україні, обсяг якого становить орієнтовно 15 мільярдів доларів. Також законодавці прагнуть забезпечити додаткову підтримку української енергетики ще до початку роботи нового складу Конгресу. Ще одним питанням демократів стане перегляд санкційного законодавства щодо Росії, а також посилення контролю за роботою супутникової мережі Starlink.