Уродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників США

Представниця Республіканської партії Вікторія Спартц зазнала поразки на виборах до Палати представників США у 5-му виборчому окрузі штату Індіана. Перемогу здобув кандидат від Демократичної партії, сенатор штату Джей Ді Форд.

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Результат став несподіванкою для політичних аналітиків, зважаючи на те, що цей округ традиційно вважається надійною опорою республіканців. Про це повідомляє The Hill.

Історична перемога демократів

5-й виборчий округ Індіани, розташований на північний захід від Індіанаполіса, не обирав представників Демократичної партії до Конгресу понад три десятиліття. Успіх Форда в регіоні, який вважався цілком безпечним для чинного конгресмена, став шоком для спостерігачів.

Окрім політичного прецеденту, перемога Форда має історичне значення. Він стане першим відкритим гомосексуалом, який представлятиме штат Індіана в Конгресі США.

Тривожний сигнал для Республіканської партії

Поразка Спартц стала відчутним ударом по позиціях республіканців, які розраховували на успішні результати під час виборів. Хоча партія допускала успіхи демократів у поміркованіших або спірних округах, провал у надійному консервативному оплоті вказує на зміни в настроях виборців.

Перемога Форда має особливий вигляд на тлі міжпартійних суперечок навколо перерозподілу виборчих округів. Раніше Дональд Трамп і національне керівництво Республіканської партії чинили тиск на законодавчі органи Індіани, вимагаючи провести агресивний джерримендеринг, який міг би забезпечити партії ще два місця в Палаті представників.

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Нині делегація Індіани в Палаті представників зберігає перевагу республіканців із рахунком 7-2. Нова карта перекроювання округів могла б довести це співвідношення до 9-0, однак республіканська більшість у Сенаті Індіани відхилила ці пропозиції, що викликало публічне невдоволення екс-президента.

Нагадаємо, у 2024 році Спартц заявила, що не голосуватиме за запропонований пакет допомоги Києву на $60 мільярдів. Політикиня каже, що американські виборці виступають проти, а сама вона більше "не може зосереджуватися на Україні".

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Спартц, яка народилася в Україні, у Чернігівській області, заявила, що українці "мають змиритися" з передачею своїх територій Росії. Також, за її словами, громадяни України мають вимагати відставки президента Володимира Зеленського.