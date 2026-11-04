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Уродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників США

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
744
Уродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників США
Спартц програла вибори до Палати представників США. Джерело: EPA

Представниця Республіканської партії Вікторія Спартц зазнала поразки на виборах до Палати представників США у 5-му виборчому окрузі штату Індіана. Перемогу здобув кандидат від Демократичної партії, сенатор штату Джей Ді Форд.

Результат став несподіванкою для політичних аналітиків, зважаючи на те, що цей округ традиційно вважається надійною опорою республіканців. Про це повідомляє The Hill.

Історична перемога демократів

5-й виборчий округ Індіани, розташований на північний захід від Індіанаполіса, не обирав представників Демократичної партії до Конгресу понад три десятиліття. Успіх Форда в регіоні, який вважався цілком безпечним для чинного конгресмена, став шоком для спостерігачів.

Окрім політичного прецеденту, перемога Форда має історичне значення. Він стане першим відкритим гомосексуалом, який представлятиме штат Індіана в Конгресі США.

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Тривожний сигнал для Республіканської партії

Поразка Спартц стала відчутним ударом по позиціях республіканців, які розраховували на успішні результати під час виборів. Хоча партія допускала успіхи демократів у поміркованіших або спірних округах, провал у надійному консервативному оплоті вказує на зміни в настроях виборців.

Перемога Форда має особливий вигляд на тлі міжпартійних суперечок навколо перерозподілу виборчих округів. Раніше Дональд Трамп і національне керівництво Республіканської партії чинили тиск на законодавчі органи Індіани, вимагаючи провести агресивний джерримендеринг, який міг би забезпечити партії ще два місця в Палаті представників.

Нині делегація Індіани в Палаті представників зберігає перевагу республіканців із рахунком 7-2. Нова карта перекроювання округів могла б довести це співвідношення до 9-0, однак республіканська більшість у Сенаті Індіани відхилила ці пропозиції, що викликало публічне невдоволення екс-президента.

Нагадаємо, у 2024 році Спартц заявила, що не голосуватиме за запропонований пакет допомоги Києву на $60 мільярдів. Політикиня каже, що американські виборці виступають проти, а сама вона більше "не може зосереджуватися на Україні".

Як повідомляв OBOZ.UA, Спартц, яка народилася в Україні, у Чернігівській області, заявила, що українці "мають змиритися" з передачею своїх територій Росії. Також, за її словами, громадяни України мають вимагати відставки президента Володимира Зеленського.

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