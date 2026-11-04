Уродженець України Євген Віндман переобрався до Палати представників США: що про нього відомо

Уродженець Києва, представник Демократичної партії Юджин (Євген) Віндман переобрався до Палати представників Конгресу США від штату Вірджинія. Для політика це буде вже другий термін у Конгресі США.

Відео дня

Про це повідомляє NBC News. Видання наводить результати підрахунку 97% голосів.

Згідно з цими даними, Євген Віндман отримує 59,7% підтримки виборців – загалом 191 361 голос. Його найближчий конкурент, республіканець Даг Оллівант, набрав 37,8% – 121 015 голосів.

Для Віндмана це буде другий термін у Конгресі: уперше він переміг на виборах до Палати представників у 2024 році.

Що відомо про Євгена Віндмана

Євген Віндман народився 6 червня 1975 року в Києві. Коли йому було чотири роки, батьки разом із дітьми емігрували до США. Родина оселилася в Нью-Йорку, де Віндман виріс, здобув освіту та згодом розпочав військову кар'єру.

Він навчався в Університеті штату Нью-Йорк у Бінгемтоні, де здобув ступінь бакалавра, а згодом здобув ступінь магістра в Центральному Мічиганському університеті та юридичну освіту в Університеті Джорджії.

Після навчання Віндман вступив до армії США. Служив піхотним офіцером і десантником, а згодом перейшов до корпусу військових юристів. Працював юридичним радником з питань міжнародного права в Іраку, обіймав посади військового прокурора та юриста в Раді національної безпеки США.

Як Віндман опинився в центрі справи про імпічмент Трампа

У 2018 році Євген Віндман почав працювати заступником юридичного радника Ради національної безпеки США.

РЕКЛАМА

У 2019 році його дії стали визначальними для подальшого розвитку політики США. Віндман разом з братом-близнюком Олександром свідчили проти Трампа у справі про імпічмент.

Євген Віндман звернув увагу на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Під час цієї розмови Трамп намагався змусити Зеленського провести розслідування щодо Джо Байдена, який на той час був його потенційним політичним суперником на президентських виборах у США.

Євген Віндман отримав від свого брата-близнюка Олександра, який також служив у Раді національної безпеки, інформацію про зміст розмови та передав її керівництву юридичної служби Білого дому.

Головні історії дня

Олександр Віндман був одним з ключових свідків у справі Трампа. Доповідь Євгена та свідчення Олександра Віндманів ініціювали процес, що привів до оголошення Дональду Трампу імпічменту у грудні 2019 року. Сенат США згодом виправдав президента.

У лютому 2020 року, після завершення процедури імпічменту, Трамп звільнив обох братів звільнили з посад у Раді національної безпеки.

Як Євген Віндман прийшов у політику

Після звільнення з Ради національної безпеки Віндман продовжив військову службу, а у 2022 році вийшов у відставку у званні полковника. Після відставки займався питаннями міжнародного права та розслідуванням воєнних злочинів в Україні в межах програми, фінансованої Державним департаментом США.

РЕКЛАМА

У 2024 році Віндман висунув свою кандидатуру до Палати представників США від Демократичної партії у сьомому окрузі Вірджинії. На загальних виборах він переміг республіканця Дерріка Андерсона та отримав мандат у Конгресі, склавши присягу в січні 2025 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу – і вже з'явилися попередні дані щодо їх результатів. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.