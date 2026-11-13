Сі Цзіньпін наслухався Мединського й заявив: "Перебіг історії неможливо зупинити. Повне возз’єднання батьківщини має відбутися, і воно неодмінно відбудеться".

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На зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін розговорився: "Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною – державний кордон".

Яка краса. Що тут іще можна додати?

Будь-який формат заохочення агресора (Росії) підбурює всіх агресорів.

Жодних проміжних рішень для переходу до дипломатії Кремль добровільно не ухвалить – лише під впливом непереборної сили.

Жодні поступки не задовольнять Москву – лише розпалять її апетит.

Реальна довгострокова стабілізація може настати лише після відновлення повного суверенітету України над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями.

Статися це може лише внаслідок поєднання – ефективної оборони на фронті та мотивації росіян до демонтажу режиму зсередини. Умовою цього мають бути адекватні санкції.

Будь-який інший підхід означатиме багатовогнищеву пожежу в Європі, пожежу на півночі Казахстану та на Кавказі.

Пікантність у тому, що, заявляючи про міжконтинентальні амбіції, Путін просить американців допомогти організувати гуманітарні коридори в Костянтинівці. Де, за його словами, залишилося 400-500 цивільних (було близько 80 тис.).

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Якщо росіяни нібито контролюють місто вже 4 місяці, що заважає їм забезпечити необхідним або евакуювати 400-500 цивільних?

Російські війська забуксували. Щоб це приховати, Путін уже готовий до локальних призупинень. Армія, яка "наступає на всіх напрямках", так не поводиться, це якась клініка.

Так, в Олешках росіяни оновили окупаційне угруповання. Але це ні для кого не було несподіванкою. Тут так само – росіяни під прикриттям паузи хочуть підтягнути війська (які наші розбирають ще на підході) і зміцнитися для подальшого просування.

Головні історії дня

Рішення щодо Костянтинівки може бути будь-яким, його має ухвалити військово-політичне керівництво України на основі рекомендацій командування. Адже наші під час пауз теж часу не гають. Судити про пріоритети мають ті, хто володіє необхідною повнотою інформації.

Путін традиційно збрехав, що в питанні територій для Росії важливі люди, які на них проживають. Саме тому росіяни перетворили Донбас на руїни, квітучий Донецьк – на клоаку, а заодно бомблять Київ. Виключно заради добробуту людей!

Тож Європі треба прискорити зміни. Насправді європейці пройшли вже великий шлях, справді багато зроблено. Але це ще можна повернути назад.

Ремарка Віткоффа про те, що залишилося переконати Зеленського погодитися на один із запропонованих варіантів урегулювання, передбачає, що не озвучені Віткоффом варіанти Росія прийняла. Тобто це де-факто російське бачення.

Що це означає – див. початок допису.

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