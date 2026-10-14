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Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на три наступні роки: що це означає

Надія ДанищукНадія Данищук
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Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на три наступні роки: що це означає
Термін повноважень України розпочнеться 1 січня 2027 року і триватиме до кінця 2029. Джерело: Колаж/OBOZ.UA

Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини на 2027–2029 роки. У межах роботи в Раді Київ планує зосередитися на притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, захисті військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, а також поверненні викрадених українських дітей.

Про це 13 жовтня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х. За його словами, Україна використовуватиме власний досвід, щоб разом із партнерами посилювати міжнародні механізми притягнення до відповідальності та захисту прав людини.

Які пріоритети матиме Україна

Сибіга зазначив, що Україна приєднається до роботи Ради на тлі російської агресії, яка супроводжується тяжкими порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Серед основних напрямів роботи України він назвав:

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- притягнення винних у порушеннях прав людини до відповідальності;

- підтримку міжнародних механізмів документування та розслідування злочинів;

- захист військовополонених та незаконно утримуваних цивільних;

- повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила;

- зміцнення міжнародної системи захисту прав людини;

- реагування на нові глобальні виклики у сфері прав людини.

"Спираючись на власний досвід, ми працюватимемо з партнерами, щоб посилити притягнення до відповідальності, захищати людську гідність, зміцнювати міжнародну архітектуру прав людини та протидіяти новим викликам для прав людини у всьому світі", – написав глава МЗС.

Що таке Рада ООН з прав людини

Рада ООН з прав людини – міжурядовий орган ООН, до складу якого входять 47 держав. Їх обирає Генеральна Асамблея ООН на трирічний термін із дотриманням принципу географічного розподілу місць.

Рада розглядає ситуацію з правами людини в окремих країнах і регіонах, проводить тематичні обговорення, створює міжнародні механізми розслідування та документування порушень, а також ухвалює резолюції й рекомендації.

Для України членство дає можливість безпосередньо брати участь у роботі цього органу та просувати питання, пов’язані з російською агресією, зокрема документуванням воєнних злочинів, захистом полонених і незаконно утримуваних цивільних та поверненням українських дітей.

Водночас Рада ООН з прав людини не є судом і не може сама притягувати винних до кримінальної відповідальності. Її механізми можуть сприяти документуванню порушень, міжнародному розголосу та формуванню основи для подальших процесів притягнення до відповідальності.

Україна вже була членом Ради ООН

Україна не вперше працюватиме в Раді ООН з прав людини. Раніше вона входила до її складу у 2006–2008, 2008–2011, 2018–2020 та 2021–2023 роках.

Новий термін повноважень України розпочнеться 1 січня 2027 року і триватиме до кінця 2029-го.

Як повідомляв OBOZ.UA, США вийшли з Ради ООН з прав людини. Про вихід Державний департамент країни оголосив увечері 17 вересня, заявивши, що рада поширює антиамериканську риторику та надто поблажливо ставиться до режимів, які звинувачують у репресіях проти власного населення.

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