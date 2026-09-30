Якщо ви подумаєте, що це просто російська антиукраїнська пропаганда перекладена польською мовою, то не поспішайте з висновками. Це польська антиукраїнська пропаганда – автентична, з власним глибоким історичним корінням.

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Попри їхній антагонізм у ставленні один до одного, проте у них є дещо спільне, а саме українофобний дискурс: від сумнівів в існуванні українського етносу до заперечення права українців на власну державність.

Виявляється, великоросійська байка про те, що українців придумав австрійський Генштаб разом з цісарем, яку з "нульових" повторює сучасна російська пропаганда, відтепер стає частиною польського інформаційного та публічного простору. Скоро почуєте, які ці маячню будуть озвучувати польські політики та суспільство.

Історичні фантомні болі, великдержавні комплекси, спадок колоніалізму та марення реваншизму не дає спокою значній частині польського політикуму та суспільства.

Сказати, що я здивований, то асолютно ні. З 2015 року, а особливо після 2023 року Польща в істеричній політиці та політиці національного егоїзму семимильними кроками йде шляхом путінізму. Міф про "геноцид" на Волині вже стала елементом консенсусу польського суспільства. Маячня про Степана Бандеру та "бандеризм" стала частиною публічного політичного дискурсу. Тепер залишилось переконати польське суспільство у тому, що українців та Україну придумав австрійський Генштаб і після цього можна переходити до тези про те, що поляки та українці це один народ, а українська мова це зіпсута росіанізмами польська мова.

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Ось така польська історія "без цензури".

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