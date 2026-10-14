Українці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракцій

У вересні 2026 року 30% українців назвали Петра Порошенка лідером політичної опозиції, а 11% – Дмитра Разумкова. Водночас жодна парламентська фракція не отримала переваги позитивних оцінок: у кожному випадку більше респондентів вважали, що її діяльність перешкоджає розвитку держави, ніж сприяє йому.

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Такі результати оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів всеукраїнське опитування 12–21 вересня 2026 року. Дослідники попросили респондентів оцінити діяльність парламентських фракцій.

Які політики очолили рейтинг опозиції

Петра Порошенка назвали лідером опозиції 30% опитаних. На другому місці опинився Дмитро Разумков із 11%, на третьому – Сергій Притула, якого обрали 8% респондентів. Юлію Тимошенко назвали 6% опитаних, а Юрія Бойка й Олексія Арестовича – по 3%.

Загалом 68% респондентів обрали одного з політиків, представлених у списку. Водночас 11% вважають, що в Україні немає справжньої опозиції, а ще 21% не змогли визначитися з відповіддю.

Порівняно з лютим 2025 року підтримка Порошенка як лідера опозиції зросла з 24% до 30%, а Разумкова – із 7% до 11%. Натомість частка тих, хто вважає, що в Україні немає справжньої опозиції, зменшилася з 16% до 11%. Також поменшало респондентів, які не змогли визначитися з відповіддю: із 27% до 21%.

Показники інших політиків, наведених у переліку, не змінилися. Водночас частка тих, хто назвав інші варіанти, зросла з 3% до 7%.

Як оцінюють роботу парламентських фракцій

"Європейська солідарність" отримала найбільшу частку позитивних оцінок серед парламентських фракцій. 38% опитаних вважають, що її діяльність приносить користь Україні, тоді як 43% переконані, що вона перешкоджає розвитку держави.

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Порівняно з вереснем 2025 року частка позитивних оцінок не змінилася, а негативних – зросла з 36% до 43%.

Друге місце за часткою позитивних оцінок посідає фракція "Голос". Її діяльність вважають корисною для України 30% респондентів, а 31% – такою, що перешкоджає розвитку держави. Ще 39% не визначилися зі своєю оцінкою. У вересні 2025 року позитивно роботу фракції оцінювали 33% опитаних, а негативно – 27%.

Найбільше критики дісталося фракціям "Слуга народу" та "Батьківщина".

Діяльність "Слуги народу" вважають корисною для України 22% опитаних, тоді як 66% переконані, що вона перешкоджає розвитку держави. За рік частка негативних оцінок зросла з 52% до 66%.

Головні історії дня

Діяльність "Батьківщини" позитивно оцінюють 21% респондентів, тоді як 68% вважають, що фракція перешкоджає розвитку країни. У вересні 2025 року негативні оцінки їй давали 62% опитаних. Отже, за рік частка критичних оцінок зросла на 6 відсоткових пунктів.

Роботу депутатської групи "Платформа за життя та мир" 16% респондентів вважають корисною для України, а 43% – такою, що перешкоджає розвитку держави. Порівняно з вереснем 2025 року оцінки суттєво не змінилися.

Водночас 64% опитаних позитивно оцінюють діяльність хоча б однієї з парламентських фракцій або депутатських груп, включених до дослідження. У вересні 2025 року таких респондентів було 59%.

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Як проводили опитування

КМІС провів дослідження в межах всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус".

Загалом опитали 1002 повнолітніх громадян України методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Дослідження охоплювало підконтрольну уряду територію України.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, хоча серед опитаних були внутрішньо переміщені особи, які виїхали звідти. Також не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 40% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, тоді як 45% дотримуються протилежної думки. Ще 15% респондентів не змогли визначитися з відповіддю. Такі результати показало опитування КМІС, проведене 12–21 вересня 2026 року.