Подивіться уважно на цей кадр. На святкуванні Гелловіна в Білому домі до Трампа і Меланії підходять двоє дітей. Хлопчик у формі радянського танкіста, дівчинка в сарафані і кокошнику. Меланія звернула увагу на кашкет хлопчика і торкнулася його, після чого американський лідер запропонував дітям шоколад, а епізод потрапив в офіційну трансляцію адміністрації.

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Я не звинувачую дітей. Вони цілком можуть нічого не розуміти. Але когнітивна війна якраз і працює не через накази, а через образи, І цей кадр ідеальний приклад.

Перший механізм полягає в нормалізації символу. Радянський танк для українців, поляків, угорців чи чехів є символом окупації, Будапешта 1956 року і Праги 1968 року. А тут він подається як милий дитячий костюм, поруч із гарбузами і цукерками. Коли символ агресії перестає лякати, наступний крок це "можем повторить".

Другий механізм – це схвалення через жест. Жодного слова сказано не було, але кадр, де дружина президента США ніжно торкається кашкета радянського танкіста, а президент дає йому шоколадку, читається на емоційному рівні як прийняття. Пропаганді не потрібні заяви, їй достатньо картинки.

Третій механізм найважливіший. Це – посилення. Цей епізод одразу підхопили російські медіа. від "Ведомостей" до регіональних сайтів вийшли статті із заголовками на кшталт "Радянський танкіст прибув у Білий дім до Трампа".

Для російського глядача це сигнал, що Америка "своя", що Захід втомився, що Трамп симпатизує. Для українця це черговий удар по довірі до союзника.

І четвертий механізм – це захищеність від критики. Ви не можете публічно атакувати дитину, бо одразу виглядатимете чудовиськом. Діти – ідеальний носій для меседжу саме тому, що їх неможливо зачепити у відповідь.

Найцинічніше в цій історії те, що це сталося того ж тижня, коли російський дрон убив 13 людей на пероні в Дніпрі та двох дівчаток у центрі Чернігова. Поки в Україні рахують загиблих, у Москві тиражують картинку, де радянський танкіст отримує цукерки в Білому домі.

Когнітивна війна ведеться не за території, а за асоціації в нашій голові. І ми на жаль, поки в ній черговий раз програли росіянам.

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