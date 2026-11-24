Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які 22 листопада "реалізували надскладну операцію поблизу берегів Лівії". Йдеться про знищення двох кораблів, які держава-агресор використовувала у військових цілях.

Відео дня

Зі слів вдячності глава держави розпочав традиційне вечірнє звернення 23 листопада. Відеозапис опублікований на каналі ОП в YouTube.

Президент підкреслив, що ці ворожі судна є легітимними цілями для ударів Сил оборони.

"Росія використовувала два судна для війни: корвет, один із найбільш нових у російському флоті, та вантажний корабель, який перевозив зброю. Більше не перевозить, і корвет – на дні", – повідомив він.

Також Зеленський розкрив деталі: атаки провели морські дрони вітчизняного виробництва.

"Заслуга – Служби безпеки України та підрозділів Сил оборони, які допомагали. Дякую! Ми відповідаємо Росії на її удари так, як це має бути, так як це ефективно. Важливо також, що без цих кораблів у тій акваторії Росії буде складніше сприяти конфліктам та нестабільності ще й у тому регіоні", – зазначив глава держави.

Зеленський анонсував, що це не останнє знищення флоту противника. "Українські морські операції триватимуть", – попередив він.

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Що передувало

У неділю, 22 листопада, російський корвет проєкту 20380 класу "Стерегущий" "Меркурій", що пришвартувався в порту міста Бенґазі на півночі Лівії, зазнав нападу безекіпажних надводних катерів. Удари виявилися ефективними: військовий корабель спалахнув і майже цілком затонув.

Потоплений "Меркурій" був одним із улюбленців російської пропаганди. Кремлівський диктатор Володимир Путін Путін називав його символом "зростання могутності" флоту РФ.

Того ж дня в Середземному морі неподалік Бенґазі відбулася друга атака. Морські дрони вдарили по ролкеру ASCALON, яке перебуває під санкціями через перевезення вантажів військового призначення.

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Як писав OBOZ.UA, заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні поскаржився на "відверту терористичну військову агресію", а очільник Ради міністрів Лівії Осама Хаммад надіслав офіційну скаргу в ООН, закликавши розпочати "серйозне й прозоре міжнародне розслідування".