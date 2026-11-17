Заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі заявив, що треба готуватися до продовження війни Росії проти України. Він наголосив, що Києву потрібне фінансування програми PURL, у рамках якої українські війська забезпечують американським озброєнням, при цьому основну відповідальність за це на себе має взяти Європа.

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Про це Колбі сказав у вівторок, 17 листопада, під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, безперервне постачання критично важливих боєприпасів необхідне Силам оборони України, щоб утримувати фронт і "не допустити російських територіальних завоювань упродовж зимових місяців".

"Європа може і повинна взяти на себе провідну роль у забезпеченні власної конвенційної оборони та основну відповідальність за оборону України. Це вже сталося", – заявив Колбі.

Водночас представник Пентагону запевнив, що США й надалі сприятимуть закупівлі високотехнологічного озброєння для України в межах програми JUMPSTART.

Колбі також привітав рішення Європейського Союзу виділити значні кошти на придбання американської зброї, зокрема першу закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot за фінансування європейських партнерів.

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Про удари України по РФ

Заступник глави Пентагону розкритикував українські атаки вглиб Росії, згадавши, зокрема, удари по логістичних центрах Wildberries. За його словами, від таких обстрілів потерпає цивільне населення РФ, але вони не наближають мир і можуть посилювати готовність Кремля та російського суспільства до ескалації.

"Наша оцінка полягає в тому, що такі удари не були ефективними для наближення кінця війни й не сприяють стримуванню російського просування на фронті", – сказав Колбі.

Водночас він зазначив, що удари по об'єктах російської воєнної машини можуть допомогти сповільнити російські війська. Підтримали в Пентагоні й удари середньої дальності за допомогою безпілотників для руйнування російської логістики й недопущення просування противника.

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"Ми вважаємо, що зосередження нашої підтримки на фронті та пов'язаних із ним ударах середньої дальності – це найефективніший спосіб забезпечити оборону України й у такий спосіб створити умови для завершення війни", – заявив заступник міністра оборони США.

Як повідомляв OBOZ.UA, процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет до системи ППО Patriot досі залишається заблокованим у міністерстві оборони США. Документи вже є, але вони залишаються без руху на столі у одного з заступників міністра оборони США.