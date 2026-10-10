Україні передали "рішучу вимогу" Трампа припинити удари по російських НПЗ – DW

Сполучені Штати Америки передали Україні вимогу Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Окрім того, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українською делегацією в Маямі говорили про можливе припинення обміну розвідданими з Україною.

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Про це повідомив кореспондент Deutsche Welle у США Міша Комадовський з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Напередодні Віткофф говорив про "конструктивні переговори" з делегацією України в Маямі.

Що відомо

За словами журналіста Deutsche Welle, Вашингтон передав Києву "рішучу вимогу президента США" щодо того, щоб припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Також повідомляється, що спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Маямі з українською делегацією порушили питання про можливе припинення обміну розвідданими з Україною.

Напередодні Віткофф заявив про "конструктивні переговори" з делегацією України в Маямі. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалися "короткострокові заходи з підготовки до зими". Крім того, порушувалося питання гарантій безпеки та "домовленостей, покликаних гарантувати безпеку України".

Зазначається, що після цього представники США планують перемовини з Росією.

Що передувало

У Маямі відбулася зустріч за участі представників США, України, "європейської трійки" та Європейської Комісії. На ній обговорювалися потенційні шляхи деескалації та завершення російсько-української війни.

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Зокрема, обговорювали як можливі "короткострокові заходи" на кшталт експорту зерна, енергетичного "перемир'я", так і фундаментальні речі на кшталт гарантій безпеки.

За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, учасники зустрічі обговорили "широкий спектр питань", від "енергетичного перемир'я" та відновлення експорту зерна перед приходом зими – до гарантій безпеки для України та Європи задля уникнення майбутніх конфліктів. Також обговорювалися "підтримка повоєнної відбудови України та економічного процвітання, включно з приєднанням до ЄС".

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За результатами переговорів Віткофф назвав зустріч продуктивною.

"Обмін думками був продуктивним і допоміг визначити напрями для подальшого дослідження напередодні наступної взаємодії Сполучених Штатів з Росією. Учасники підтвердили свою спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль для досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для тривалої стабільності й процвітання", – написав спецпредставник Трампа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито неодноразово міг завершити війну, але не зробив цього. Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, пов’язавши їх із проблемами для американських фермерів.