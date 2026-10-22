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Україна зможе купувати зброю та боєприпаси через агенцію НАТО: що це означає

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
345
Україна зможе купувати зброю та боєприпаси через агенцію НАТО: що це означає
Український військовий, ілюстративне фото

Україна зможе купувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через спеціалізовану агенцію НАТОЦе має допомогти отримувати необхідне озброєння швидше й дешевше завдяки налагодженим механізмам закупівель і постачання.

Про це пише Financial Times (FT), посилаючись на операційну директорку Агенції підтримки й закупівель НАТО (NSPA) Жаклін Борсбум. За її словами, співпраця дасть Україні змогу скористатися можливостями цієї структури.

NSPA допомагає країнам Альянсу забезпечувати потреби своїх армій: агенція управляє контрактами, організовує спільні закупівлі та відповідає за логістику.

Борсбум пояснила, у чому полягають переваги такого механізму для України.

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"Це дає Україні можливість використовувати більш структурований механізм для залучення широкого спектра наших можливостей, зокрема експертизи у сфері закупівель, послуг підтримки та доступу до вже налагодженої промислової бази", – сказала вона Financial Times.

Як зазначає Reuters, рішення надати Україні доступ до послуг NSPA ухвалюється на тлі погіршення відносин зі США. Очікується, що співпраця з агенцією допоможе оперативніше та з меншими витратами забезпечувати українські сили зброєю і боєприпасами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що з вересня 2025 року діє ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), у межах якої європейські країни та Канада закуповують для України американське озброєння. Перші пакети допомоги включали ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і реактивних систем залпового вогню HIMARS. Станом на 23 липня 2026 року до ініціативи долучилися 29 країн, а загальний обсяг внесків становив $6,7 млрд.

Як писав OBOZ.UA, Європейська комісія у жовтні цього року перерахувала Україні €2,86 млрд у межах кредитної програми ЄС на 2026–2027 роки. Гроші призначені для закупівлі безпілотників, систем ППО, ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Загальний обсяг програми становить €90 млрд: €60 млрд передбачено на оборону, ще €30 млрд – на бюджетну підтримку України.

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