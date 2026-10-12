Україна запровадила новий пакет санкцій проти Росі: хто до нього потрапив

Україна 11 жовтня запровадила нові санкції проти Росії. У списки потрапили суб'єкти, які причетні до виробництва балістистики, сприяють обходу наявних санкцій та які діють в інтересах РФ на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

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Відповідні укази (№ 1035, № 1036 та № 1037/2026) підписав президент Володимир Зеленський, тим самим увівши в дію рішення Ради національної безпеки й оборони.

Проти кого діятимуть нові економічні обмеження

До першого санкційного списку увійшли 70 росіян. Усі вони причетні до виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М" і "Циркон", якими Росія завдає масованих ударів по Україні.

Лише за цей тиждень держава-агресор убила 153 та поранила 723 людини в Україні. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства, медичні заклади, школи, дитячі садки, університети, об'єкти енергетики. Для цих терористичних ударів РФ застосувала близько 1450 авіабомб, понад 1640 дронів і 75 ракет різних типів, зокрема балістику.

"У відповідь на ці постійні атаки Україна застосовує не лише "далекобійні санкції", а й санкції проти ключових співробітників підприємств російського ОПК та хімічної галузі, що беруть участь в організації безперервного промислового циклу для виробництва балістики", – зазначила пресслужба Офіса президента.

Ідеться про працівників Воткінського заводу, Інституту машинобудування імені В. В. Бахірєва, підприємств "Радар ММС", "Граніт-Електрон", "Анозіт", "Авіатек", "Метафракс Кемікалс", "Алтай", "Невинномиський Азот", "Азот", заводів "Салют", "Стріла", "ВНІІР-Прогрес", "Машиностроітєль", "Авангард", імені Свердлова та імені Морозова, Воскресенського агрегатного заводу, а також науково-дослідних інститутів "Полюс" і "Субмікрон".

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Вищевказані підприємства й організації вже перебувають під санкціями України та (частково) США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади й Нової Зеландії.

"Тепер наша країна працюватиме з партнерами не лише над повною синхронізацією санкцій проти цих об1єктів російського ОПК і хімічної галузі, а й проти їхніх ключових співробітників", – пояснили в ОП.

Іншим указом санкції накладаються на 28 фізичних і 27 юридичних осіб, які допомагають ворогу обходити економічні обмеження.

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Серед них компанії-оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні керівники та власники. Також у списках керівництво компаній, що належать до тіньової банківської мережі A7 (вони публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій).

Зазначимо, що раніше санкції проти мережі А7 запровадили Сполучені Штати Америки.

Ще одним рішенням санкції застосовані щодо 10 фізичних і 21 юридичної особи, а також двох морських суден, які є пособниками Російської Федерації та діють в інтересах агресора на ТОТ України.

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Вони фінансують неспровоковану й агресивну війну проти України, розкрадають українські природні ресурси і поширюють ворожу пропаганду. Це, зокрема, колаборанти, які служать загарбникам і допомагають Кремлю. Серед них також підприємства, що надають послуги інтернету й телебачення, здійснюють геологічну розвідку, виробляють електроніку й металеву продукцію на ТОТ.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про 20 суден російського "тіньового флоту". Вони задіяні в експорті нафтогазових ресурсів РФ попри міжнародні санкції.