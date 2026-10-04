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Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі
Міністерство внутрішніх справ України посилює співпрацю з колегами із ФРН. Джерело: пресслужба МВС

4 жовтня, у день візиту до України федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, разом із надзвичайним і повноважним послом ФРН в Україні Борисом Руге, підписано Спільну декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері протидії безпілотним системам між Міністерствами внутрішніх справ України та Німеччини.

Про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигивський повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ця декларація спрямована на розвиток співпраці, зокрема в контексті захисту об'єктів критичної інфраструктури. Фахівці наших відомств увійдуть до спільної групи задля обміну досвідом та інформацією, а також реалізації відповідних проєктів", – зазначив глава відомства.

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Підписання провели в Києві. Джерело: пресслужба МВС

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Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Німеччина й Україна будуть разом розвивати протидію БпЛА. Джерело: пресслужба МВС

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Підписання декларації. Джерело: пресслужба МВС

За словами Вигівського, є й інші результати домовленостей. Національна гвардія України уклала контракт на постачання дронів і наземних станцій, а ДСНС України підписала меморандум із німецькою компанією Alpha Robotics Germany щодо співпраці у сфері роботизованих систем пожежогасіння та рятувальних робіт.

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Кадри із засідання. Джерело: пресслужба МВС

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Київ відвідали представники Берліна. Джерело: пресслужба МВС

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

4 жовтня відбулося підписання Спільної декларації. Джерело: пресслужба МВС

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Міністр Іван Вигивський зустрівся з німецькою делегацією. Джерело: пресслужба МВС

"Вдячні Федеральному уряду Німеччини та компаніям-партнерам за сталу підтримку України у боротьбі проти російського агресора.

Вранці президент України Володимир Зеленський і німецька делегація відвідали зруйновану обстрілом будівлю Національної академії наук. Разом із Головою ДСНС України Андрієм Даником ми розповіли про ліквідацію наслідків цієї атаки та про щоденне реагування наших підрозділів на російський терор", – резюмував Іван Вигівський.

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Іноземним чиновникам показали зруйновану будівлю Національної академії наук. Джерело: пресслужба МВС

Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

Будівля Нацакадемії наук України після ворожої атаки. Джерело: пресслужба МВС

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Міністерство внутрішніх справ України (МВС)НімеччинаУкраїнаІван ВигівськийІван Вигівський
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