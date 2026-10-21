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Україна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
2,7 т.
Україна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці
Україна висунула нові ідеї на переговорах в Осло

На переговорах у Норвегії українська сторона представила "нові пропозиції щодо припинення війни". Представники США назвали діалог із президентом Володимиром Зеленським "конструктивним", а американський посланець Стів Віткофф вирушив на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним, маючи при собі скоординований підхід та оновлений план врегулювання.

Переговори в Осло дозволили досягти "значного прогресу". Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

Просування до миру та угоди

Окрім американської та української делегацій, у переговорах взяли участь лідери Норвегії та Фінляндії, представники країн Європи та НАТО. Консультації охопили основні складові всеосяжної мирної програми.

Зокрема, учасники обговорили гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив на необхідності механізмів, аналогічних "статті 5" НАТО про колективну оборону. Також сторони порушили питання післявоєнного економічного плану, який стосуватиметься відновлення інфраструктури та фінансової підтримки України.

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Крім того, учасники переговорів обговорили європейську архітектуру безпеки для формування сталого формату співіснування в регіоні.

За словами джерела, завдання Уткоффа на зустрічі в Росії — "прокласти шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів". Україна також підтвердила надію на проведення прямої тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії для вирішення ключових питань.

Позиція учасників та тиск з боку США

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стоере назвав діалог в Осло продуктивним, а президент Фінляндії Олександр Стубб висловив упевненість у тому, що "мирний процес знову рухається у потрібному напрямку".

Водночас переговори відбуваються на тлі активних закликів президента США Дональда Трампа до якнайшвидшого завершення війни. Трамп заявив, що "Україна повинна прагнути врегулювати цю війну", вказавши на масштаб ресурсів Москви та захоплені території. Проте досягнуті в Осло домовленості та запропоновані Києвом ініціативи стали основою для нового раунду човникової дипломатії між США та РФ.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Санкт-Петербурга. Там він провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент України Володимир Зеленський відверто розповів про поточні відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, запропоновані Вашингтону компроміси та тривожні дії з боку американських партнерів. За словами глави держави, тиск на Київ перейшов із формату попереджень у площину реальних дій.

Як повідомляв OBOZ.UA, Кремль активно наполягає на проведенні тристороннього саміту за участю США, Росії та Китаю. Таким чином Москва намагається позиціонувати себе як рівноправного міжнародного суб’єкта

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