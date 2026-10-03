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Україна виконала всі умови: коли Київ розраховує на початок технічних перемовин щодо вступу в ЄС

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
icon 4,6 т.
Україна виконала всі умови: коли Київ розраховує на початок технічних перемовин щодо вступу в ЄС
Всеволод Ченцов. Джерело: Facebook/Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна виконала всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу в Європейський Союз. Київ розраховує на початок технічних перемовин до кінця 2026 року.

Про це Ченцов 2 жовтня сказав у коментарі "Суспільному". Він зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про освіту із зауваженнями Угорщини про нацменшини.

"Що стосується наступних переговорних кластерів, Україна виконала всі умови та технічно готова до відкриття всіх кластерів, що було підтверджено Європейською комісією. Ми розраховуємо на відкриття 2-го і 3-го кластерів у жовтні, та решти до кінця цього року", – сказав Ченцов.

Він визнав, що вступ до ЄС – це процес, що заснований на заслугах. Але Україна послідовно виконує взяті на себе зобовʼязання, зазначив віцепрем'єр.

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"Вже відкрито 1-й кластер "Основи процесу вступу до ЄС" та 6-й "Зовнішні відносини", і (Київ – Ред.) продовжує виконувати свою домашню роботу, зокрема у сфері захисту прав національних меншин... Черговим кроком у цій роботі стала розробка та внесення до Ради законопроєкту щодо забезпечення освітніх прав корінних народів та осіб, які належать до нацменшин України. Він спрямований на виконання Плану заходів та відповідного проміжного бенчмарку кластера", – розповів він. 

Що кажуть у Єврокомісії

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос в інтервʼю Corriere della Sera заявила, що вступ України до європейського блоку 1 січня 2027 року неможливий.

"Дата 1 січня 2027 року була встановлена президентом Зеленським. Вступ (до ЄС – Ред.) ґрунтується на принципі заслуг: ясно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає ні привілеїв, ні потурань. Але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому допомагати їй – наш обов'язок", – сказала посадовиця.

Вона висловила сподівання, що до кінця року 2026-го вдасться відкрити якнайбільше переговорних кластерів. За словами Кос, поступова інтеграція України до ЄС не замінює повноцінного членства і що "жодних коротких шляхів" для кандидатів не буде.

"Я розумію, що Київ розглядає членство в ЄС як гарантію безпеки. Війна в Україні змінила геополітичний ландшафт Європи, й одним із наслідків є те, що розширення (ЄС – Ред.) знову стало пріоритетом не лише для України, а й для інших країн", – резюмувала єврокомісарка.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз вже 13 жовтня може зробити новий крок у процесі власного розширення та відкрити Україні нові переговорні кластери для вступу нашої держави у ЄС. Також нові кластери можуть бути відкриті для Молдови.

Водночас Чорногорія, за інформацією журналіста Рікарда Йозвяка, може закрити три переговорні розділи, а Албанія – один.

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