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Україна відхилила пропозицію США щодо зміни кордонів на Донбасі – The Telegraph

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
1,1 т.
Україна відхилила пропозицію США щодо зміни кордонів на Донбасі – The Telegraph
Джаред Кушнер, генерал ВПС США Алексус Гринкевич і Стів Віткофф на мирних переговорах в Абу-Дабі. Джерело: Reuters.

Україна відкинула нову пропозицію США щодо територіального врегулювання війни, яка передбачала фактичне закріплення контролю Росії над усією лінією фронту на Донбасі. Представники Києва наголосили, що не погоджувалися на жодні територіальні поступки Москві.

Й також не визнаватимуть їх ані де-факто, ані де-юре. Про це повідомляє The Telegraph.

Американські представники Дональда Трампа запропонували варіант територіального компромісу, який мав би допомогти розблокувати мирні переговори між Україною та Росією. Йшлося про те, щоб Москва отримала повний контроль над нинішньою лінією фронту в Донецькій і Луганській областях, водночас Україна не передавала б формально міста, які залишаються під її контролем.

Однак українська сторона відкинула такий підхід. Джерело видання наголосило, що питання поступок територіями, які Росія окупувала, українська делегація не обговорювала.

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"Україна ніколи не визнає цього – ані де-факто, ані де-юре. І це завжди була наша позиція за столом переговорів", – заявив співрозмовник видання.

Основною перешкодою для досягнення домовленостей залишаються вимоги Кремля щодо передачі приблизно 2000 квадратних миль території в Донецькій та Луганській областях. Ідеться про райони, які російська армія не змогла захопити військовим шляхом.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни Україна матиме "іншу форму". Американські посадовці також натякали, що Київ нібито демонстрував готовність до певної гнучкості в територіальному питанні.

Після дев’ятимісячної перерви Україна та Росія 10 листопада відновили прямі переговори за посередництва США. Зустрічі в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів організовували спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Оскільки сторони не мали достатнього простору для компромісу щодо територій, американські переговорники зосередилися на майбутніх гарантіях безпеки для України. Зокрема, обговорювали механізми, які могли б запобігти повторному нападу Росії в разі досягнення припинення вогню.

За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними та змістовними. Учасники також обговорили гуманітарні питання, зокрема можливість звільнення військовополонених, яке залишається одним із пріоритетів Києва.

До переговорного процесу на початковому етапі долучилися представники європейських країн, НАТО, Єврокомісії та Європейської ради. Водночас російська сторона виступила проти їхньої безпосередньої участі, тому європейські делегати залишили приміщення перед початком тристоронньої зустрічі.

У спільній заяві США, європейських країн та України наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, її право на самостійне ухвалення рішень та передбачати надійні гарантії безпеки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 11 листопада розпочався другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ. Сторони обговорять можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

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