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Блог

Сергій Наумович
Сергій Наумович

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Україна роззброїлася заради миру – і отримала війну: гіркий урок Будапештського меморандуму

Україна роззброїлася заради миру – і отримала війну: гіркий урок Будапештського меморандуму
Український прапор. Джерело: unsplash.com/@f_tek

Не треба ще і ще раз казати, що Будапештський меморандум не має великої юридичної сили і "фактично є нікчемним документом". Це політичний акт, підписаний впливовими державами. Ми віддаємо ядерну зброю (нічого собі! Третій арсенал у світі!) і можемо не перейматися безпекою, бо всі надпотужні і ядерні держави гарантували нам її. Підписанти взагалі гарантували не нападати, а якщо конвенційну зброю застосує держава-не підписант, то підписанти будуть вживати заходи щодо припинення таких дій, щоб гарантувати територіальну цілісність України.

Підписанти і ті, хто долучився: РФ, Велика Британія, США, Франція, КНР.

І що маємо на поточний момент: з пʼяти країн: РФ застосувала силу проти України, їй прямо допомагає КНР і США. Допомагає Україні Велика Британія. Ну і Франція теж.

Весь світ має знати, що є такий документ – Будапештський меморандум. Весь світ має знати, що буває, коли ці країни (РФ, США, КНР) щось підписують і гарантують. І не просто гарантують на основі якоїсь дрібниці, а на основі відсудження Україною арсеналу зброї, яка могла знищити фактично увесь світ. Ми пішли на це, бо переймалися питаннями миру у всьому світі. Нам сказали "Зуб даю! Ви в безпеці!" Виявляється, даремно ми повірили у це.

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Джерело:Фейсбук Сергія Наумовича
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Війна в УкраїніРосіяСШАВелика БританіяФранціяБудапештський меморандум
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