Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови припинення бойових дій на 60 днів. Також він допустив взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах України та Росії.

Відео дня

Заяви українського президента пролунали у відповідь на критику з боку президента США Дональда Трампа. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Новина доповнюється…