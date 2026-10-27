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Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО: Хмара озвучив умови

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО: Хмара озвучив умови
Євгеній Хмара на нараді в ОП 22 жовтня 2026 року. Фото ілюстративне. Джерело: пресслужба Офісу президента

Україна просить у країн Європейської п'ятірки (Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі й Італії) пришвидшити військову допомогу. Першим пріоритетом є засоби протиповітряної оборони.

Про це 26 жовтня повідомило Міністерство оборони. Очільник відомства Євгеній Хмара вже звернувся до своїх колег із держав Є5.

Ракети для ЗРК

Міністр оборони розповів, що ми за рахунок кредиту ЄС маємо контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів, але Україна закликає передати частину цих законтрактованих ракет уже зараз.

Ідеться про 10% наявних у партнерів запасів, таких як боєприпаси для Patriot та IRIS-T. Таке рішення дозволило б швидко посилити захист українських міст і стало б прикладом для інших союзників.

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ПЗРК

Так само критично потрібні переносні зенітні ракетні комплекси, які використовуються для протидії реактивним дронам противника. МО розраховує, що держави Є5 допоможуть профінансувати нові закупки, а також відправлять системи із наявних запасів.

БпЛА

Якщо ми своєчасно отримаємо кошти, то виробники вітчизняних безпілотників зможуть подвоїти виробництво у 2027 році.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн. Це дасть змогу наростити виробництво, забезпечити Україну необхідними дронами. Плюс це посилить оборонні можливості наших партнерів", – зазначив Хмара.

Він наголосив, що Україна прагне справедливого та тривалого миру, а досягнути його можна завдяки силі, готовності захищатися і рішенням, які ухвалюються вчасно.

"Завдання – зробити так, щоб Україна мала необхідну зброю тоді, коли вона потрібна", – підсумувала пресслужба оборонного відомтсва.

Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО: Хмара озвучив умови

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Telegram

Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО: Хмара озвучив умови

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Telegram

Як раніше писав OBOZ.UA, Сили оборони за останні три місяці отримали від Сполучених Штатів лише 24 ракети-перехоплювачі для систем ППО та ПРО Patriot. Потреби нашої держави значно перевищують обсяги отриманих боєприпасів.

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