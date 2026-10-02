Україна продовжує атаки на російські НПЗ попри заклики Трампа – The Guardian

Україна продовжує завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, попри заклики президента США Дональда Трампа припинити атаки на нафтопереробні заводи РФ. Глава Білого дому звинувачує українські атаки у посиленні глобального дефіциту дизеля та зростанні цін на пальне, хоча аналітики називають головною причиною його війну з Іраном.

Відео дня

Про це пише The Guardian. Видання зазначає, що українські удари протягом останніх місяців вивелиа з ладу понад 45% нафтопереробних потужностей Росії.

Україна продовжує бити по російській нафтовій інфраструктурі

Як повідомив 1 жовтня Володимир Зеленський, українські сили вночі завдали удару по нафтовому об’єкту в Самарській області РФ. Президент також заявив про ураження російського судна в Чорному морі, а також об’єкта в Орловській області, який використовувався для запуску та зберігання ударних безпілотників.

За оцінками української сторони, протягом останніх місяців українська кампанія далекобійних ударів вивела з ладу понад 45% російських нафтопереробних потужностей. Видання зазначає, що це спричинило обмеження продажу пального в окремих регіонах РФ та довгі черги на автозаправних станціях.

Росія, яка традиційно є другим за обсягами експортером дизельного пального у світі, цього тижня також продовжила заборону на його експорт до кінця жовтня. Це створює додатковий тиск на світову пропозицію дизеля.

Трамп закликає Зеленського припинити удари по НПЗ

РЕКЛАМА

Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. За даними видання, президент США порушував це питання під час приватної телефонної розмови з українським лідером, а публічно неодноразово пов’язував українські атаки з дефіцитом дизельного пального та зростанням цін у США.

"Дизель постраждав набагато більше не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, тому що ці дизельні НПЗ виводять з ладу з досить тривожною швидкістю", – заявив Трамп у середу.

Ціни на дизельне пальне у США останніми тижнями сягнули рекордних показників, посиливши тиск на вартість життя американців, що, своєю чергою, призвело падіння рейтингу Трампа до найнижчого рівня за всю його кар'єру напередодні важливих проміжних виборів, які відбудуться наступного місяця.

Головні історії дня

Водночас енергетичні аналітики, яких цитує британське видання, вказують на інші чинники зростання цін. Зокрема, вони називають війну з Іраном та масштабніші перебої на світових нафтових ринках головними причинами нинішнього тиску на глобальні ціни на паливо.

Однак (одначе), удари України по російських НПЗ стали для Трампа додатковою проблемою, оскільки вони сприяють скороченню постачань дизельного пального в політично чутливий для нього момент.

Для України немає сенсу стримуватися

Український військовий аналітик Микола Бєлєсков із Національного інституту стратегічних досліджень вважає малоймовірним, що Київ припинить завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, доки Москва продовжує щоденні атаки на Україну.

РЕКЛАМА

"Для України немає жодних підстав виявляти стриманість, коли її бомбардують, а великі міста перебувають під постійними ударами. Ми повинні позбавити Росію доходів", – сказав Бєлєсков.

За його словами, метою української кампанії є позбавлення Росії доходів, які вона використовує для продовження війни.

Україна розвиває власні засоби ураження

На тлі ударів по російській інфраструктурі Зеленський1 жовтня також повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Президент оприлюднив відео її запуску, однак не розкрив, коли і де саме ракету застосували.

РЕКЛАМА

Кремль відкинув ідею енергетичного перемир’я

The Guardian зазначає, що Зеленський за посередництва США домагається укладення енергетичного перемир'я з Росією, однак Путін не виявив особливого інтересу до цієї пропозиції, натомість пообіцяв посилити удари по Україні.

Під час засідання дискусійного клубу "Валдай" російський диктатор назвав таку пропозицію "безглуздою".

Росія продовжує смертоносні удари по українських містах

Видання наголошує, що Росія продовжує завдавати масованих ракетних і дронових ударів по українських містах. Російські війська атакують енергетичну інфраструктуру, складські комплекси та підприємства, що створює додатковий тиск на українську економіку.

РЕКЛАМА

Москва також намагається зробити Київ дедалі менш придатним для життя, завдаючи все нових ударів по столиці України.

The Guardian зазначила, що вранці 1 жовтня російський безпілотник влучив у школу в Києві. На щастя діти перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Також був уражений один із ключових мостів столиці, через що влада тимчасово призупинила роботу метро та іншого громадського транспорту.

Видання наголошує, що Київ останніми тижнями фактично перебуває під майже цілодобовими російськими атаками. Місто дедалі більше нагадує прифронтовий населений пункт. Цей період вважають найскладнішим для української столиці від початку перших днів повномасштабного вторгнення.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, російський диктатор Володимир Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від енергетичного та морського перемир’я. Він назвав цю пропозицію "безглуздою". За словами очільника Кремля, санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.

РЕКЛАМА