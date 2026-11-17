Україна планує у 2027 році подвоїти постачання безпілотників, які становитимуть понад половину потреб українського війська в озброєнні. Важливу роль у реалізації цих планів має відіграти кредит Європейського Союзу, який уже допоміг збільшити постачання безпілотних систем у 2026 році.

Відео дня

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Він також закликав європейських партнерів розвивати спільне виробництво безпілотників.

Фінансування постачання безпілотників

Україна пропонує розвивати спільні виробництва в Європі та закуповувати дрони коштом кредиту ЄС і двосторонньої допомоги партнерів.

За словами Євгенія Хмари, кредит ЄС уже відіграв вирішальну роль у збільшенні постачань безпілотних систем цього року. Україна розраховує, що у 2027 році європейське фінансування так само сприятиме нарощуванню кількості дронів для потреб Сил оборони.

Міністр зазначив, що безпілотники мають становити понад половину загальних потреб України в озброєнні наступного року. Для цього Київ пропонує не лише закуповувати готові системи, а й розвивати спільні виробничі проєкти з європейськими країнами.

"Україна забезпечує експертизу, швидкість адаптації та розуміння реальних потреб фронту. Європейські партнери – промислову базу, технології та можливості масштабування", – наголосив Хмара.

Спільне виробництво з європейськими партнерами

Україна пропонує поєднати власний бойовий досвід і технологічні напрацювання з промисловими можливостями європейських країн. Такий підхід має допомогти масштабувати виробництво безпілотників та забезпечити їх постачання відповідно до потреб фронту.

РЕКЛАМА

Фінансувати закупівлі та розвиток спільних виробництв пропонується коштом кредиту ЄС і двосторонньої допомоги партнерів.

Посилення протиповітряної оборони

Окремим пріоритетом залишається захист українського неба. За словами міністра, Україна посилює бойову авіацію та зенітні ракетні комплекси для протидії реактивним безпілотникам, а також нарощує використання доступніших засобів перехоплення.

Для протидії балістичним ракетам Україна застосовує асиметричні рішення. Зокрема, за останні кілька місяців українські сили уразили 14 російських пускових установок балістичних ракет.

Головні історії дня

Україна потребує ракет для Patriot

Ще одним важливим питанням залишається забезпечення українських систем Patriot ракетами-перехоплювачами. Україна пропонує партнерам практичний механізм поповнення їхніх запасів.

Ідеться про передачу Україні ракет із наявних арсеналів союзників в обмін на нові ракети, які Україна вже законтрактувала. Такий механізм, за пропозицією Києва, дозволив би швидше посилити протиповітряну оборону, не очікуючи на виготовлення та постачання нових боєприпасів безпосередньо для України.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2026 році в Україні спостерігається значне зростання обсягів законтрактованих та поставлених безпілотників. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у системі Міністерства оборони України законтрактувала на понад 300% більше безпілотників, ніж за минулий рік. Йдеться про дрони різних типів і призначення.