''Потреба в ППО очевидна'': Зеленський обговорив із Стуббом і Макроном удари РФ і зняття санкцій з російського дизелю

Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом і президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких йшлося про посилення української протиповітряної оборони, російські атаки та наслідки послаблення санкцій проти російських нафтопродуктів. Глава держави наголосив на необхідності додаткових пакетів ППО та посилення тиску на Москву, щоб не допустити продовження війни.

Відео дня

Про розмови з лідерами Фінляндії та Франції Зеленський повідомив у Telegram. Він подякував партнерам за підтримку України та зазначив, що сторони координують подальші кроки й готують зустрічі.

Україна отримає амуніцію для F-16

За словами глави держави, Україна вже найближчими днями очікує на постачання амуніції для винищувачів F-16. Це озброєння має важливе значення для протидії російським повітряним атакам.

"Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів", – наголосив Зеленський.

Також президент поінформував фінського колегу про нещодавні російські удари по Україні. Окремо вони обговорили виклики, пов’язані з послабленням санкцій щодо російських нафтопродуктів, адже додаткові доходи від їх експорту можуть допомагати Росії продовжувати агресію.

РЕКЛАМА

Зеленський поговорив із Макроном під час балістичної атаки на Київ

Розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном відбулася під час сьогоднішньої балістичної атаки Росії проти Києва. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку та наголосив, що потреба України в додаткових пакетах протиповітряної оборони є очевидною.

За словами президента, Україна працює з усіма партнерами, щоб досягти відповідних рішень. Він також попередив, що найближчими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів, тому важливо посилити тиск на Росію у відповідь на її атаки.

Головні історії дня

Окремою темою стали наслідки послаблення санкцій проти російських нафтопродуктів. Зеленський заявив про необхідність спільних рішучих кроків і наголосив, що Росія не повинна отримувати додаткових можливостей для затягування війни.

"Координуємось предметно, готуємо зустрічі", – підсумував президент, подякувавши Франції за підтримку.

РЕКЛАМА

Україна посилює оборону від реактивних "шахедів" і шукає боєприпаси для F-16

Нагадаємо, Україна продовжує шукати амуніцію для винищувачів F-16 у різних країнах світу. Володимир Зеленський повідомляв про нові домовленості з партнерами щодо постачання боєприпасів, а також про початок навчання українських пілотів на французьких винищувачах Rafale.

Українська авіація збиває близько 50–55% російських реактивних "шахедів", а в окремих випадках цей показник сягає 60%. Зеленський наголошував, що винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси відіграють важливу роль у протидії таким дронам.

Як писав OBOZ.UA, Україна не планує припиняти далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах попри послаблення американських обмежень на постачання російського дизеля. За даними Financial Times, можливості Москви збільшити експорт пального обмежують перебої в роботі НПЗ, спричинені українськими атаками.