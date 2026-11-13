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Україна отримає чотири понтонні мости з Норвегії та 500 генераторів зі стратегічних резервів ЄС

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
87
Україна отримає чотири понтонні мости з Норвегії та 500 генераторів зі стратегічних резервів ЄС
Понтонні мости з Норвегії мають допомогти Україні. Джерело: Міністерство інфраструктури України

Європейський Союз організує доставлення до України чотирьох понтонних мостів із Норвегії, а також передасть 500 генераторів зі стратегічних резервів. Про відповідні домовленості оголосили 13 листопада за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом ЄС у Дубліні.

Про допомогу йдеться у спільній заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти. Як повідомляє MILITARNYI, європейські партнери також підтвердили передання 200 автобусів і підтримку української інфраструктури напередодні зимового періоду.

Допомога інфраструктурі

Понтонні мости з Норвегії мають допомогти Україні підтримувати транспортне сполучення на тлі російських атак на інфраструктуру.

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Водночас наразі не уточнюється, якого саме типу будуть мостові конструкції, коли їх доставлять і в яких регіонах України планують використовувати.

Окремий напрям допомоги стосується підготовки до зими. Європейська комісія сприятиме створенню центрів екстреної підтримки та забезпеченню їх необхідним обладнанням.

Україна отримає чотири понтонні мости з Норвегії та 500 генераторів зі стратегічних резервів ЄС

Швидкозбірний міст на Харківщині. Джерело: Міністерство інфраструктури України

Попередні поставки

Норвегія вже передавала Україні тимчасові мостові конструкції. У грудні 2022 року країна розпочала постачання десяти мостів типу Acrow/Bailey.

Ці конструкції призначалися для відновлення транспортного сполучення в регіонах, де переправи були зруйновані внаслідок бойових дій.

Вартість тієї допомоги становила 30 мільйонів норвезьких крон. Кошти виділили з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ Норвегії.

Нинішній пакет підтримки ЄС передбачає чотири понтонні мости, 500 генераторів зі стратегічних резервів rescEU та 200 автобусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Норвегія допоможе Україні з посиленням ППО і захистом від балістики. Тоді президент Зеленський розкрив деталі.

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