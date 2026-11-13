Україна отримає чотири понтонні мости з Норвегії та 500 генераторів зі стратегічних резервів ЄС

Європейський Союз організує доставлення до України чотирьох понтонних мостів із Норвегії, а також передасть 500 генераторів зі стратегічних резервів. Про відповідні домовленості оголосили 13 листопада за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом ЄС у Дубліні.

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Про допомогу йдеться у спільній заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти. Як повідомляє MILITARNYI, європейські партнери також підтвердили передання 200 автобусів і підтримку української інфраструктури напередодні зимового періоду.

Допомога інфраструктурі

Понтонні мости з Норвегії мають допомогти Україні підтримувати транспортне сполучення на тлі російських атак на інфраструктуру.

Водночас наразі не уточнюється, якого саме типу будуть мостові конструкції, коли їх доставлять і в яких регіонах України планують використовувати.

Окремий напрям допомоги стосується підготовки до зими. Європейська комісія сприятиме створенню центрів екстреної підтримки та забезпеченню їх необхідним обладнанням.

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Попередні поставки

Норвегія вже передавала Україні тимчасові мостові конструкції. У грудні 2022 року країна розпочала постачання десяти мостів типу Acrow/Bailey.

Ці конструкції призначалися для відновлення транспортного сполучення в регіонах, де переправи були зруйновані внаслідок бойових дій.

Вартість тієї допомоги становила 30 мільйонів норвезьких крон. Кошти виділили з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ Норвегії.

Головні історії дня

Нинішній пакет підтримки ЄС передбачає чотири понтонні мости, 500 генераторів зі стратегічних резервів rescEU та 200 автобусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Норвегія допоможе Україні з посиленням ППО і захистом від балістики. Тоді президент Зеленський розкрив деталі.