Україна не погодиться на вступ до ЄС без доступу до ринку зерна, – міністр

Україна не погодиться на модель вступу до Європейського Союзу, за якої для неї назавжди обмежуватимуть продаж окремих продовольчих товарів на європейському ринку, зокрема зерна. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що Київ готовий погодитися на перехідний період із тимчасовими квотами та іншими захисними механізмами, але такі обмеження повинні мати чітку кінцеву дату.

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Про це пише Politico. Видання посилається на письмову заяву Висоцького, який відреагував на пропозицію Європейської комісії щодо майбутнього розширення ЄС та умов доступу України до європейського ринку.

Україна виступає проти постійних обмежень

За словами міністра, для України принципово важливо розрізняти перехідний період і постійне обмеження доступу до ринку ЄС.

"Для нас є принципова різниця між перехідним періодом і постійним обмеженням. Україна готова до першого. Друге суперечило б самій логіці повноправного членства в Європейському Союзі", – заявив міністр.

Він наголосив, що Україна "не може погодитися" на модель членства, яка передбачатиме постійне обмеження продажу окремих видів продовольства до країн ЄС.

Водночас Київ готовий обговорювати поступове відкриття європейського ринку. Серед можливих механізмів Висоцький назвав поетапне збільшення державної підтримки аграрного сектору, тимчасові квоти та захисні заходи щодо чутливих видів продукції.

Однак, за його словами, кожен із таких механізмів повинен бути тимчасовим і мати визначений термін завершення.

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Єврокомісія хоче обмежити Україні доступ до ринку зерна

Позиція українського уряду стала відповіддю на модель, яку Європейська комісія запропонувала в межах перегляду політики напередодні майбутнього розширення ЄС.

Єврокомісія виступила за те, щоб для "чутливої" сільськогосподарської продукції України "суттєво обмежити" фінансову підтримку та доступ до ринку Євросоюзу.

Замість повного доступу української аграрної продукції до європейського ринку Брюссель пропонує допомогти Україні відновити її "історичні" експортні ринки, зокрема в Африці та на Близькому Сході.

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Такий підхід пов'язаний із побоюваннями окремих країн ЄС щодо конкуренції з боку українського аграрного сектору. Україна вже експортує мільйони тонн зерна на світовий ринок, а її аграрна продукція нині продається в ЄС у межах жорсткого квотного режиму.

Зокрема, Польща та деякі інші країни ЄС раніше блокували імпорт окремих українських аграрних товарів, аргументуючи це необхідністю захистити власних фермерів.

Україна пропонує бачити в ній не лише конкурента

Висоцький водночас закликав не розглядати український аграрний сектор виключно як загрозу для європейських фермерів.

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За його словами, Україна може допомогти ЄС зменшити залежність від імпорту з третіх країн за низкою стратегічних товарів. Йдеться, зокрема, про добрива, сою та лізин, який використовується у виробництві кормів для тварин.

Крім того, Україна може забезпечити європейським виробникам кращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море.

Міністр також наголосив на потенціалі України як місця для інвестицій у харчову промисловість та переробку сільськогосподарської продукції.

Київ хоче експортувати до ЄС не лише зерно

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Україна, за словами Висоцького, прагне вступити до Євросоюзу вже з аграрним сектором, орієнтованим не лише на експорт сировини.

"Наша мета – досягти членства із сектором, який продає Європі не лише зерно та іншу сировину, а й корми для тварин, інгредієнти, перероблену продукцію та біопаливо", – зазначив міністр.

Таким чином, Київ готовий обговорювати поступовий перехід до повної інтеграції аграрного ринку, але наполягає, що кінцевою метою має бути повноправна участь України в єдиному ринку ЄС без постійних обмежень для її сільськогосподарської продукції.

Як повідомляв OBOZ.UA, дві країни ЄС відмовилися збільшувати транзит українського зерна – Польща та Румунія. Тому Україна просить ЄС про 1,1 млрд євро для покриття додаткових витрат на альтернативні маршрути. Якщо проблеми з експортом збережуться, в Україні до кінця року можуть залишитися до 35 млн тонн агропродукції, а навесні аграрії можуть скоротити посівні площі на 35-40%.