Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Лівії Ат-Тахером аль-Бауром після останніх подій біля лівійського узбережжя та в порту Бенгазі. Український дипломат запевнив співрозмовника, що Україна не має наміру поширювати війну Росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну.

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Про розмову Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі X. Він наголосив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, підтримує зусилля з об'єднання країни та готова поглиблювати двосторонні відносини.

Позиція України

Під час розмови Сибіга пояснив лівійському колезі, що дії України ніколи не були спрямовані проти Лівії або її народу. За його словами, українські сили діяли виключно проти російських військових об'єктів, які безпосередньо забезпечують ведення Росією війни проти України.

Глава українського МЗС також висловив жаль через ненавмисні наслідки цих дій і передав лівійському народу співчуття.

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Сибіга підкреслив, що Україна цінує можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками з лівійською стороною. Він подякував колезі за змістовну розмову та висловив готовність підтримувати подальший контакт.

Співпраця з Лівією

Міністр нагадав про давні дружні відносини між Україною та Лівією. За його словами, українські медики допомагали лівійцям у найскладніші періоди історії країни, надаючи необхідну медичну допомогу.

Головні історії дня

Крім того, Україна залишається партнером Лівії у сфері продовольчої безпеки. Зокрема, наша країна постачає туди зерно та інші харчові продукти.

Серед напрямів, у яких Київ готовий розширювати співпрацю з Триполі, Сибіга назвав охорону здоров'я, продовольчу безпеку, економіку, торгівлю та політику.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Лівії лише через добу відреагували на українські удари по російських кораблях в Бенгазі