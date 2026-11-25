Відкриття останніх кластерів щодо вступу України в Євросоюз – лише технічний етап переговорного процесу, причому останній може бути доволі тривалим. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр застерігає українців від очікувань швидкого вступу нашої країни до блоку європейських держав.

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Справа у тому, що після відкриття всіх кластерів починається "складний бюрократичний процес". Про це Петер Мадяр розповів після зустрічі з українським лідером.

Це дуже довгий шлях

"Є шість кластерів, відкриття яких є технічним кроком, що дозволяє розпочати переговори щодо економіки, демократії, аграрного сектору. Чотири кластери вже відкриті, відповідно, Україна та Молдова розпочали переговори. Але звідси ще дуже довгий шлях", – зазначив прем’єр Угорщини.

Як відомо, раніше Будапешт пов'язував свій дозвіл на відкриття окремих переговорних кластерів із досягненням домовленостей щодо прав угорської національної меншини в Україні.

"Ми від самого початку дали сигнал, що доки немає домовленостей із питань національних меншин, ми не можемо погодитися на відкриття кластерів, які стосуються демократії. Але оскільки нам вдалося домовитися з українською стороною, а Верховна Рада ухвалила відповідні рішення і президент їх підписав, це, звісно, зміцнило нашу довіру", – сказав Мадяр.

Він нагадав, що країни Західних Балкан роками очікують на просування переговорів про членство, зокрема Північна Македонія заради цього навіть змінила назву держави. Відповідно, і Україні не слід очікувати на швидке просування цього процесу, вважає угорський прем’єр.

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"Не хочу позбавляти вас надії на вступ до Європейського Союзу, але це дуже складний бюрократичний процес. До ЄС можна приєднатися, виконавши всі необхідні умови. Це не неможливо, але довго, це дуже довгий та важкий шлях", – сказав він.

Петер Мадяр додав, що в Євросоюзі немає такого поняття, як "прискорена процедура вступу".

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, Угорщина відкликала свої заперечення проти того, щоб Україна й Молдова відкрили останні два з шести кластерів переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Йдеться про узгодження законодавства у сферах сільського господарства й екології.

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Петер Мадяр раніше говорив, що переговори про приєднання України можуть тривати 15–20 років, і жодної конкретної дати наразі немає. Міністерка закордонних справ його країни Аніта Орбан також говорила, що членство України в ЄС до 2030 року не є реалістичним сценарієм.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що Євросоюз може відкрити всі переговорні кластери з Україною і Молдовою до кінця поточного року. Причому він особисто хотів би якнайшвидше перейти до цього етапу євроінтеграції, і розраховує на позитивний результат.