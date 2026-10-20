Україна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в Осло

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: чого очікувати від АЗСІлюстрація - євроВ ЄС погодилися закрити "діру" в бюджеті Україні: де хочуть взяти 70 млрд євроШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковВідключення світла в Україні. ІлюстраціяУ Києві зникло світло у 4 районах, графіки діятимуть до опівночі: що відбувається з електроенергією 20 жовтня"Погані речі": Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії. Відео"Погані речі": Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії. ВідеоДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівАРМА продає 500 iPhone, 200 навушників і 100 годинників Apple: техніку вилучили на митниціАРМА продає 500 iPhone, 200 навушників і 100 годинників Apple: техніку вилучили на митниці

Україна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в Осло

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
3,9 т.
Україна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в Осло
Володимир Зеленський розповів про переговори в Осло. Джерело: Скриншот з відео

Під час переговорів в Осло Україна, США та європейські партнери обговорили гарантії безпеки для України, зокрема можливість їх побудови за принципом статті 5 НАТО. Сторони також розглянули результати попередніх зустрічей у Маямі, питання українських територій, санкції проти Росії та майбутню безпеку Європи після завершення російсько-української війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, американська сторона підтвердила необхідність сильних гарантій безпеки для України.

Гарантії можуть передбачати принцип статті 5 НАТО

Зеленський розповів, що під час зустрічі сторони обмінялися відгуками щодо попередніх переговорів та визначили ключові питання, які потребують подальшого опрацювання.

"Ми обговорили гарантії безпеки, зокрема за принципом статті 5 НАТО", – сказав президент.

За його словами, американська сторона підтвердила, що гарантії безпеки для України мають бути сильними. При цьому різні пропозиції щодо їхнього формату вже зафіксовані в документі.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
83,0 т.
"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною
83,0 т.
"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
41,1 т.
Зеленський прибув до Норвегії та провів зустрічі зі Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. Відео
41,1 т.
Зеленський прибув до Норвегії та провів зустрічі зі Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. Відео
Джон СмітДжон Сміт
23,9 т.
Чим обернулася для президента США гра проти України
23,9 т.
Чим обернулася для президента США гра проти України

Віткофф передасть пропозиції російській стороні

Зеленський зазначив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має передати напрацьовані пропозиції російській стороні.

Після цього Україна очікуватиме на реакцію Віткоффа протягом доби.

Таким чином, наступним етапом переговорного процесу має стати отримання позиції російської сторони щодо пропозицій, які обговорювалися в Осло.

Обговорювали території та санкції

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після переговорів в Осло повідомив, що Віткофф обміняється з російською стороною ідеями та пропозиціями європейських партнерів, які обговорювалися під час зустрічі.

За його словами, учасники переговорів також порушили питання українських територій та санкцій проти Росії. Стере заявив, що за підсумками зустрічі було досягнуто "гарного прогресу".

Окремо лідери обговорили питання безпеки в Європі після завершення російсько-української війни.

Увечері запланована нова зустріч партнерів

За словами Стере, увечері також має відбутися зустріч представників України, Норвегії та Фінляндії з радниками з питань національної безпеки ЄС, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Ця зустріч має продовжити координацію позицій партнерів щодо гарантій безпеки, завершення війни та майбутньої архітектури безпеки в Європі.

новина доповнюється...

facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел