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Україна може надати партнерам технології перехоплення реактивних дронів: Буданов розповів про умови

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
Україна може надати партнерам технології перехоплення реактивних дронів: Буданов розповів про умови
Україна готова ділитися з партнерами технологією перехоплення реактивних дронів
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Україна може надати партнерам, які вже співпрацюють у сфері безпілотників, доступ до новітніх технологій перехоплення російських реактивних дронів. Йдеться про засоби, які українські сили вже використовують у бойових умовах.

Про це розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю Euronews. Він пояснив, що йдеться не про передачу якоїсь однієї конкретної моделі БПЛА, а саме про технологію, яку Україна вже застосовує на полі бою.

Що відомо про нову українську технологію перехоплення дронів

Кирило Буданов повідомив, що Україна вже застосовує свою нову технологію перехоплення російських реактивних дронів у бойових умовах. Успішні випробування перехоплювачів проти "Шахедів" відбулися в середині вересня.

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Буданов зазначив, що нова технологія дозволяє знищувати російські реактивні безпілотники, однак головним викликом залишається масштабування виробництва.

Україна прагне наростити випуск нових перехоплювачів до початку майбутньої зими.

Саме це новітнє покоління українських технологій перехоплення реактивних дронів може тепер потенційно стати частиною наявних партнерських відносин країни.

"Йдеться не про якийсь конкретний продукт. Йдеться про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції", – сказав Буданов.

Хто з міжнародних партнерів може отримати доступ до новітньої зброї

За словами Буданова, ці українські технології можуть стати доступними для країн, які вже налагодили партнерство з Україною у сфері безпілотників у межах угод, відомих як "Drone Deals".

Керівник ОП пояснив, що кожен партнер, який уклав таку угоду з Україною, має право продовжити переговори щодо конкретних продуктів.

Нині Україна має угоди про співпрацю у сфері безпілотників із низкою держав. Серед них – Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди та Данія. Такі домовленості створюють рамки для спільного виробництва, передачі технологій та обміну військовою експертизою.

Як повідомляв OBOZ.UA, перехоплювачі вітчизняного виробництва ще не випускаються серійно, але вони вже застосовуються в бойових умовах. Нові українські безпілотники вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Про це розповів секретар РНБО Ігор Клименко.

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