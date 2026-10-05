"Україна має унікальний досвід у сфері безпілотників": Сікорський заявив, що Польща готова до співпраці

Польський ВПК – як державні, так і приватні компанії – зацікавлений розвивати оборонне партнерство з Україною, зокрема в галузі дронів. У цій сфері українські виробники "дійсно мають унікальний досвід".

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Про це заявив міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський, який 5 жовтня провів у Варшаві брифінг для українських журналістів. Відповідаючи на запитання про перспективи підписання Drone Deal, він нагадав про низку проєктів, які вже реалізовуються.

"І Україна, яка купує польські дрони, наприклад, від компанії WB Electronics, і польська оборонна промисловість зацікавлені в різних спільних проєктах", – заявив очільник МЗС.

Шляхом закупівель і військової допомоги Сили оборони також отримують польські зенітно-ракетні комплекси Piorun.

"Особисто я був на фронті під Бахмутом, де польські САУ Krab у складі 26-ї бригади (26 ОАБр. – Ред.) вели вогонь американськими снарядами Excalibur. Ми були тією країною, яка першою почала постачати танки та винищувачі", – нагадав Сікорський.

Він визнав унікальність українського досвіду в галузі БпЛА, зазначивши, що офіційна Варшава надає "всіляку підтримку" державному та приватному польському бізнесу, "щоб брати в цьому участь".

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Під час останньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Польщі Дональдом Туском було оголошено про приєднання країни до так званої Антибалістичної коаліції. "Адже польські компанії мають технологічні спроможності, які, схоже, стануть у пригоді", – прокоментував Сікорський.

За його даними, в Україні наразі працюють більше 3000 польських підприємств, серед яких орієнтовно 300 "розпочали діяльність уже після початку повномасштабного вторгнення".

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Як писав OBOZ.UA, метою Антибалістичної коаліції є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Питання участі Польщі обговорювалося на саміті Карпатської ініціативи на Івано-Франківщині, де сторони визначили форми та рамки майбутньої співпраці.