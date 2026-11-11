Україна хоче зберігати 800-тисячну армію ще мінімум 10 років, щоб бути здатною захиститися від атак РФ – AFP

Україні потрібно щонайменше 10 років фінансової підтримки для 800-тисячної армії. Це необхідно для того, щоб захиститися від атак країни-агресорки Росії.

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Про це зазначило видання AFP з посиланням на українське джерело. Питання гарантій безпеки для України та формування нової архітектури європейської безпеки стало одним із ключових на переговорах.

Що відомо

Видання з посиланням на високопоставлене українське джерело повідомило, що Україна прагне отримувати фінансову підтримку української армії після завершення бойових дій.

Йдеться про утримання армії чисельністю 800-тисяч осіб щонайменше протягом 10 років після завершення війни. Це потрібно для того, щоб мати змогу захиститися від можливої майбутньої агресії Росії.

Це питання порушується на тлі мирних переговорів між Україною, США та Росією, які відбувалися 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Однією з головних тем переговорів стали гарантії безпеки для України та формування нової архітектури європейської безпеки після завершення війни.

Так, європейці, Україна, Сполучені Штати та НАТО підтвердили свою "спільну відданість міцній повоєнній європейській архітектурі безпеки".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, як відбувалися тристоронні переговори в Абу-Дабі за участю України, США та Росії.